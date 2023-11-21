Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, что нас ждет в декабре, атакует ли РФ всю Украину на Новый год, будет ли блэкаут, а также о том, что нам принесет начало 2024 года.

Яна, дайте, пожалуйста, прогноз на декабрь.

Во-первых, ВСУ получили приказ о наступлении на нескольких направлениях. Также будет очень много поездок за границу со стороны украинской власти. Активизируется энергия женщины у власти - это может значить принятие каких-то новых решений. Также будет новая помощь и финансирование со стороны заграничных партнеров.

На каких-то направлениях будут победы. По некоторым территориям идет энергия "обнуления". Могут быть отключения электроэнергии в больших городах, то есть там, где большое скопление людей.

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У нас все есть для того, чтобы справляться с ударами по объектам кричитеской инфраструктуры. Поэтому для России это будет сюрприз. В целом энергии позитивные. Они указывают на улучшение ситуации.

Будут ли какие-то успехи у ВСУ в декабре?

На самом деле эти успехи приостановлены из-за нехватки ресурсов. Что-то будет, но незначительное. К тому же идет энергия болезни, военные могут заболеть на фронте. Это может быть большой проблемой, поэтому туда уже нужно посылать помощь как медицинскую, так и психологическую.

Возобновит ли Россия массированные атаки?

4, 7, 8, 12, 15, 23, 29, 30 декабря будут самыми знаковыми, стоит ожидать опасности. Стоит обратить внимание и на болезни. Это могут быть как инфекции, так и излучение из-за поврежденных в ходе обстрелов вышек.

Также Россия может применить нетрадиционное оружие на поле боя. В основном опасность связана с водой, ее качество будет очень плохой. Поэтому желательно запастись качественной водой.

Будут ли обстрелы в новогоднюю ночь?

Массированных обстрелов не вижу. В каких-то городах - да. Но в целом это не будет что-то новое, все как всегда.

Какие города в зоне риска в декабре?

Карты показывают, что пострадать может вся Украина. На севере будут негативные настроения и болезни, на западе будут разрушения зданий, инфраструктуры и всего, что касается энергетики. На юге недостаточно ресурсов и финансирования, поэтому люди могут быть без отопления. Там может быть отход российских войск. Восток идет по карте "Умеренность" с начала военных действий - внутренние и внешние противоречия. Пока ситуация там не изменится. В центре Украины могут быть обстрелы садиков и школ, стоит опасаться за детей.

Может ли быть блэкаут?

Тотального блэкаута не будет. Он будет частичным.

Что в ближайшее время будет происходит под Авдеевкой - в самой горячей сейчас точке?

Сейчас все российские силы направлены на Авдеевку. Пока не вижу каких-то изменений в лучшую сторону.

Когда мы получим очередную военную помощь?

В полной мере мы ее не получим, потому что есть страны, которые против этого. Также может быть и такая ситуация, что нам, например, поставят какое-то оружие, но нам не будет хватать навыков, чтобы им пользоваться. То есть здесь вопрос обучения. Украинских военных могут отправить в Европу на учения.

Чем для Украины закончится 2023 год?

Может быть подписание каких-то документов, но не стоит этого делать, если речь идет о каком-то союзе, потому что это большой обман. За это могут дать очень хорошее финансирование, но это того не стоит. Будут плохие последствия.

Новый год - это всегда чистый лист. Что нам принесет 2024-й? Возможно, победу?

Многие люди могут возвращаться в Украину. Экономика будет не очень хорошей, потому что значительно вырастут цены. Будут большие потери, в результате которых в Украине будет установлен новый порядок. Часто такие карты выпадают, когда идет какой-то большой импульс, взрыв, активность. Это может понести сначала очень большие жертвы, а потом объединение людей.

Что касается окончания войны, то с точки зрения астрологии - 2026 год, когда заканчивается фаза по карте "Умеренность". То есть военные действия то будут возникать, то нет. А вот карты Таро говорят, что война закончится тогда, когда закончатся деньги. Эта война не зависит от Украины, потому что все правители, которые управляют войной, находятся за рубежом. И пока они не планируют ее останавливать.

Единственный момент, когда война может знакончиться раньше - вступление Украины в ЕС. При этом я не вижу, что нас возьмут в союз.

Могут ли состояться переговоры между Украиной и Россией?

Переговоры уже идут, но они не имеют никакого результата, потому что ни одна из сторон не может прийти к договоренностям, которые будут выгодны и Украине, и России. Поэтому пока будут продолжаться человеческие жертвы.

Можете спрогнозировать, когда оккупанты начнут отступать с наших территорий?

Пока они не планируют отступать. Идет статичная энергия, а это значит, что они будут защищать территории, которые включены в Конституцию РФ. Может быть приостановка военных действий на каких-то условиях. При этом на это не готова украинская сторона.

Могут ли в следующем году отменить военное положение в Украине?

У нас очень большие потери, поэтому в течении еще длительного времени отменять военное положение не будут. Могут быть какие-то ослабления, но не навсегда. Скорее, это будут качели.

Состоятся ли выборы в 2024 году?

Пока карты не показывают этого. Они могут состояться тогда, когда будут очень-очень большие смерти. То есть идет включение 50 на 50, важны энергии народа. Если народ захочет, то выборы состоятся. Власти пока не планируют их проводить.

И напоследок задам вам любимый вопрос украинцев: когда умрет Путин?

Я уже говорила, что физическая смерть Путина наступит в 80-летнем возрасте. Что касается его политической карьеры, то он пока сидит на месте и никуда уходить не собирается.

Однако на его место уже есть два претендента - светловолосый и темноволосый мужчина. Один из них, как победитель, зайдет. Пока не знаю, что это будет означать для нас, но для РФ он будет очень судьбоносным. В течении двух-трех лет могут произойти изменения.