Магдалена Мочиовски убеждена, что в этой войне победит Украина.

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски сделала прогноз относительно того, когда война в Украине может завершиться и сможем ли мы вернуть временно захваченные Россией наши территории.

Соответствующими предсказаниями она поделилась в интервью Апостроф TV.

Магдалена убеждена, что в этой войне победит Украина. Она подчеркнула, что мы вернем себе то, что пока нам не принадлежит. Речь идет о временно оккупированных территориях.

Журналистка спросила мольфарку, когда же завершится горячая фаза войны, в которую вошла Украина.

"Будут серьезные переломные моменты ближе к осени. И тогда же горячая фаза войны закончится. И весь мир заставит Путина сесть за стол переговоров. И не мы уже будем его просить, а он сам будет соглашаться", - подчеркнула Мочиовски.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что июнь будет жарким, но уже во второй половине июля - в августе станет ясно, кто победит в этой войне. А завершения войны стоит ждать осенью.

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