Какой камень подходит Девам / ua.depositphotos.com

Девы созданы для того, чтобы учиться и постоянно развивать свою личность. Если подобрать правильный талисман или оберег, все существующие качества укрепятся, негативное влияние извне аннулируется, а владелец будет чувствовать себя замечательно.

Камни по знаку Зодиака для Девы

Универсальный камень для Девы / pixabay.com

Главные камни

  • Авантюрин - дарит ощущение спокойствия и умиротворения. Поднимает настроение, усиливает энергетический поток. Заряжает владельца положительными эмоциями.
  • Нефрит - помогает Девам использовать безрассудство, как козырь, благодаря этому владельцы такого камня быстро продвигаются по карьерной лестнице. В древности нефритом лечили болезни.
  • Желтый и розовый жемчуг - дарит мягкость и чуткость, корректирует сухость и эмоциональную скупость дев. Подходит только сильным людям - слабых может подавить и погрузить в апатию.
  • Хризолит - помогает Девам не быть такими категоричными. Способствует улучшению взаимоотношений с домочадцами, друзьями и коллегами.

Камни по дате рождения для Девы

24 августа - 2 сентября

  • агат теплых оттенков;
  • адуляр;
  • горный хрусталь;
  • аметист;
  • лазурит.

3 сентября - 12 сентября

  • жадеит;
  • халцедон;
  • цитрин;
  • гелиотроп;
  • оникс.

13 сентября - 23 сентября

  • гранат;
  • топаз;
  • изумруд;
  • сапфир;
  • турмалин.

Камни для женщин

Агат подарит девушке мягкость и женственность, а также защитит от недругов и сглаза. Нефрит наладит состояние здоровья и поможет обрести личное счастье. Серебряное кольцо с сапфирами увеличит шансы подняться по карьерной лестнице.

Камни для мужчин

Хризолит поможет быстрее достичь желаемых целей, ускорит обучение. Яшма слегка корректирует дерзкий нрав Дев, позволяя им быть эмпатичными и приятными в общении с людьми. Лазурит открывает дар проницательности, что способствует новым знакомствам и налаживанию отношений с близкими.

Какие камни нельзя носить Девам

  • арабский оникс;
  • жемчуг белого и черного цвета;
  • бирюза;
  • гематит;
  • агат голубого цвета;
  • лабрадор;
  • рубин алого цвета;
  • обсидиан.

Девам лучше всего приобрести несколько камней и чередовать их по временам года. Тогда минералы окажут наибольшее влияние на личность человека.

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Автор: Кристина Кащавцева