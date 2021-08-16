Представители земного знака с рождения имеют склонности к науке.

Девы созданы для того, чтобы учиться и постоянно развивать свою личность. Если подобрать правильный талисман или оберег, все существующие качества укрепятся, негативное влияние извне аннулируется, а владелец будет чувствовать себя замечательно.

Камни по знаку Зодиака для Девы

Главные камни

Авантюрин - дарит ощущение спокойствия и умиротворения. Поднимает настроение, усиливает энергетический поток. Заряжает владельца положительными эмоциями.

- дарит ощущение спокойствия и умиротворения. Поднимает настроение, усиливает энергетический поток. Заряжает владельца положительными эмоциями. Нефрит - помогает Девам использовать безрассудство, как козырь, благодаря этому владельцы такого камня быстро продвигаются по карьерной лестнице. В древности нефритом лечили болезни.

- помогает Девам использовать безрассудство, как козырь, благодаря этому владельцы такого камня быстро продвигаются по карьерной лестнице. В древности нефритом лечили болезни. Желтый и розовый жемчуг - дарит мягкость и чуткость, корректирует сухость и эмоциональную скупость дев. Подходит только сильным людям - слабых может подавить и погрузить в апатию.

- дарит мягкость и чуткость, корректирует сухость и эмоциональную скупость дев. Подходит только сильным людям - слабых может подавить и погрузить в апатию. Хризолит - помогает Девам не быть такими категоричными. Способствует улучшению взаимоотношений с домочадцами, друзьями и коллегами.

Камни по дате рождения для Девы

24 августа - 2 сентября

агат теплых оттенков;

адуляр;

горный хрусталь;

аметист;

лазурит.

3 сентября - 12 сентября

жадеит;

халцедон;

цитрин;

гелиотроп;

оникс.

13 сентября - 23 сентября

гранат;

топаз;

изумруд;

сапфир;

турмалин.

Камни для женщин

Агат подарит девушке мягкость и женственность, а также защитит от недругов и сглаза. Нефрит наладит состояние здоровья и поможет обрести личное счастье. Серебряное кольцо с сапфирами увеличит шансы подняться по карьерной лестнице.

Камни для мужчин

Хризолит поможет быстрее достичь желаемых целей, ускорит обучение. Яшма слегка корректирует дерзкий нрав Дев, позволяя им быть эмпатичными и приятными в общении с людьми. Лазурит открывает дар проницательности, что способствует новым знакомствам и налаживанию отношений с близкими.

Какие камни нельзя носить Девам

арабский оникс;

жемчуг белого и черного цвета;

бирюза;

гематит;

агат голубого цвета;

лабрадор;

рубин алого цвета;

обсидиан.

Девам лучше всего приобрести несколько камней и чередовать их по временам года. Тогда минералы окажут наибольшее влияние на личность человека.

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Автор: Кристина Кащавцева