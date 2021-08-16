Девы созданы для того, чтобы учиться и постоянно развивать свою личность. Если подобрать правильный талисман или оберег, все существующие качества укрепятся, негативное влияние извне аннулируется, а владелец будет чувствовать себя замечательно.
- Камни по знаку Зодиака для Девы
- Камни по дате рождения для Девы
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Девам
Камни по знаку Зодиака для Девы
Главные камни
- Авантюрин - дарит ощущение спокойствия и умиротворения. Поднимает настроение, усиливает энергетический поток. Заряжает владельца положительными эмоциями.
- Нефрит - помогает Девам использовать безрассудство, как козырь, благодаря этому владельцы такого камня быстро продвигаются по карьерной лестнице. В древности нефритом лечили болезни.
- Желтый и розовый жемчуг - дарит мягкость и чуткость, корректирует сухость и эмоциональную скупость дев. Подходит только сильным людям - слабых может подавить и погрузить в апатию.
- Хризолит - помогает Девам не быть такими категоричными. Способствует улучшению взаимоотношений с домочадцами, друзьями и коллегами.
Камни по дате рождения для Девы
24 августа - 2 сентября
- агат теплых оттенков;
- адуляр;
- горный хрусталь;
- аметист;
- лазурит.
3 сентября - 12 сентября
- жадеит;
- халцедон;
- цитрин;
- гелиотроп;
- оникс.
13 сентября - 23 сентября
- гранат;
- топаз;
- изумруд;
- сапфир;
- турмалин.
Камни для женщин
Агат подарит девушке мягкость и женственность, а также защитит от недругов и сглаза. Нефрит наладит состояние здоровья и поможет обрести личное счастье. Серебряное кольцо с сапфирами увеличит шансы подняться по карьерной лестнице.
Камни для мужчин
Хризолит поможет быстрее достичь желаемых целей, ускорит обучение. Яшма слегка корректирует дерзкий нрав Дев, позволяя им быть эмпатичными и приятными в общении с людьми. Лазурит открывает дар проницательности, что способствует новым знакомствам и налаживанию отношений с близкими.
Какие камни нельзя носить Девам
- арабский оникс;
- жемчуг белого и черного цвета;
- бирюза;
- гематит;
- агат голубого цвета;
- лабрадор;
- рубин алого цвета;
- обсидиан.
Девам лучше всего приобрести несколько камней и чередовать их по временам года. Тогда минералы окажут наибольшее влияние на личность человека.
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