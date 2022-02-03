Один зодиакальный представитель может не замечать усталость, если увлечен какой-то идеей, отметила эксперт.

Ряд знаков Зодиака – Водолей, Скорпион и Телец, любят работать в ночное время.

Водолеи могут увлечься какой-то идеей и работать, не следя за тем, какое время суток, сообщает tsn.ua, ссылаясь на сведения астролога Людмилы Булгаковой.

По ее словам, эти представители понимают, что устали только тогда, когда закончат работу, и после этого могут спать в течение целых суток.

Эксперт добавила, что Скорпионы предпочитают работу в ночное время, поскольку не хотят, чтобы их отвлекали близкие.

"...Как правило, в темное время суток им удастся сделать гораздо больше, чем днем...", – отметила Булгакова.

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Астролог сказала, что, по мнению Тельцов, ночью могут прийти гениальные идеи, и благодаря этому представители знака способны работать намного результативнее.

Ранее Людмила Булгакова говорила, что несколько знаков Зодиака, в частности, Водолеи способны импровизировать. Астролог подчеркивала, что Водолеи чаще всего "включают" импровизацию в творческой сфере деятельности.

Справка УНИАН. Водолеями называют людей, которые празднуют день рождения с 20 января по 18 февраля, Скорпионами тех, кто родился с 23 октября по 23 ноября, а Тельцами – рожденных с 21 апреля по 21 мая.

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