В статье УНИАН вы узнаете мужские имена, которые приносят богатство своим обладателям.

Каждый человек, получая при рождении имя, вместе с ним обретает определенную силу и таланты. Ранее УНИАН назвал женские имена, которым везет в отношениях с мужчинами, а в этой статье вы узнаете, какое мужское имя приносит удачу.

Виктор

Виктор означает "победа". То есть уже понятно, что обладаеть этого имени всегда и во всем побеждает. С самого детства они растут любознательными, им все интересно. Поэтому в более зрелом возрасте они могут выбрать дело по душе и добиться в нем невероятных успехов, а соответственно и значительно улучшить свое финансовое положение. Среди богатых людей очень много Викторов.

Борис

Аналитический склад ума этих мужчин позволяет зарабатывать им очень много денег. Интересно, что они не работают на чужих дядь, а предпочитают развивать собственный бизнес. К тому же у них это очень хорошо получается. Кроме того, они - прирожденные лидеры, которые с гордостью ведут за собой всю команду.

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Алексей

Еще одно имя, которое приносит удачу - Алексей. Это старательные и ответственные мужчины, которые всегда доводят дело до конца. Если они за что-то берутся, то обязательно сделают это на отлично. Мужчины, рожденные под именем Алексей, чаще всего добиваются финансовой состоятельности ближе к сорока годам, но нельзя сказать, что до этого возраста они бедствуют.

Роман

Чаще всего у Романов очень хорошо развита интуиция, что уже говорит о том, что они крайне редко могут допустить какую-то ошибку. Именно благодаря своей чуйке, они могут "поймать удачу за хвост" и появиться в нужное время в нужном месте. Такой навык позволяет им добиваться карьерных успехов без особого напряга.

Кирилл

По мнению экспертов, имя Кирилл противоречивое. С одной стороны деньги к ним буквально липнут, ведь они очень много работают для этого, а с другой стороны они достаточно экономные, поэтому постоянно складывают копейку в копеечке. Это не те люди, которые все свое богатство могут пустить на ветер. Они избирательны практически во всем. Наверное, поэтому на их счетах есть круглые суммы.

Ранее УНИАН назвал женские имена с плохой судьбой.

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