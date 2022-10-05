В статье УНИАН вы узнаете женские имена с плохой судьбой.

Судьбе некоторых людей не позавидуешь. Это может быть связано с проклятыми именами, которыми нельзя называть девочек.

Ранее УНИАН назвал 5 женских имен, которые приносят несчастья, а сегодня вы узнаете женские имена с плохой судьбой.

Антонина

Люди часто используют девочек по имени Антонина в своих корыстных целях, ведь они очень добрые и открытые. Окружающие часто перекладывают на них свою ответственность. Всю свою жизнь эти дамы чувствуют себя обманутыми и брошенными на произвол судьбы. У них мало друзей, поэтому даже особо не с кем поделиться своими проблемами.

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Кира

Кира - это проклятое женское имя, так как эти девочки с самого детства растут с мужским характером. Они и коня на скаку остановить могут, и сделать ремонт в доме. Они очень буйные и своенравные, что не дает им наладить контакт с людьми своего пола. Поэтому подружен у них нет, а мужчины их бояться.

Вера

Вселенная часто подкидывает Верам много испытаний. Кажется, что на протяжение всей жизни они борются за свое место под солнцем. Они часто испытывают боль от разочарований в личной жизни, от потери близких людей. Также они регулярно попадают в неприятные ситуации и даже дорожно-транспортные происшествия.

Надежда

Само имя Надежда говорит о судьбе его обладательницы. Люди часто возлагают надежды на этих девушек, чего-то требуют от них. В связи с этим Веры вынуждены постоянно что-то доказывать и угождать другим. На первом месте в их жизни другие люди, а не они сами. Таким образом они проживают чужую жизнь, а не свою.

Тамара

У Тамар очень много проблем в личной жизни. Партнеры часто изменяют этим дамам, причиняя им невероятную боль. Долгое время Тамары могут терпеть такое отношение к себе, но потом впадают в глубокую депрессию. Кроме того, в будущем они будут душить своего партнера любовью и вниманием. При этом сами они редко это получают.

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