В этом рейтинге оказался известный семьянин Рак.

Астрологи назвали три знака Зодиака, на которых можно положиться в любую минуту. Они способны окружить вас такой заботой, о которой вы могли только мечтать.

Рыбы

Рыбы часто пропускают чужую боль через себя, из-за чего они периодически находятся в депрессии. Но при этом Рыбы предпочитают заботиться обо всех, так как для них важно, чтобы в них нуждались.

Рак

Раки заботятся только о своих близких. Если вы перейдете ему дорогу, то можете навсегда забыть о его дружелюбии. Он вычеркнет вас из своей жизни и будет обходить десятой дорогой.

Дева

Девы чаще всего помогают не потому, что хотят облегчить жизнь другому человеку. Ими руководит желание "подогреть" свою репутацию. Да, они выручат вас, но вряд ли от чистого сердца.

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Автор: Диана Могилевич