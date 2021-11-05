Как переносят отказ знаки Зодиака, если в любви им не везет – выяснил УНИАН.

Все мы хоть раз в жизни либо сами сталкивались с отказом, либо пытались подобрать слова поделикатнее – для отказа другому. Впрочем, иногда выяснения отношений проходят и бурно. Это наши прабабушки тихонько подсовывали нежеланному жениху тыкву – нынешние красотки могут и в соцсетях прилюдно высмеять незадачливого ухажера.

Как переносят отказ знаки Зодиака, если в любви им не везет: кто из знаков Зодиака – самый счастливый в любви, а чьим избранникам остается лишь сочувствовать – выяснил УНИАН.

Овен и безответная любовь

Читайте такжеЛунное затмение 19 ноября 2021: чем опасно роковое совпадение планет, как защитить себяЭти ребята страдают молча. Поэтому их друзьям и родне, если у Овна приключилась неудачная любовь, не стоит полагаться на его спокойный вид: представитель знака в такой момент точно нуждается в поддержке. Или в совете, как завоевать неприступную крепость.

Правда, не факт, что если крепость сдастся – Овен тут же не отправится на поиски новой. Овны в любви любят сам процесс завоевания.

Телец и безответная любовь

Тельцы чаще всего любят тех, кто любит их – то есть тех, кто первым проявил чувства к представителям знака. Поэтому и с безответной любовью сталкиваются редко.

Если же такая оказия всё же случается – то, окружающие, берегитесь: отвергнутый Телец похож на тайфун, он будет страдать громко и разрушительно. Это нужно просто пережить.

Близнецы и безответная любовь

Близнецы – ребята влюбчивые: делают они это часто и со вкусом. Ясное дело, что и процент безответных чувств у них довольно высок.

Но Близнецы по такому поводу не расстраиваются. Они вообще любят само чувство любви, черпая из него вдохновение для новых свершений. Это тот редкий случай, когда безответная любовь чаще всего бывает только на пользу.

Рак и безответная любовь

Это сложный, ранимый и очень чувствительный знак. Поэтому и разбитое сердце для них может вылиться во вполне физиологические заболевания: от больной головы до приступа язвы на нервной почве.

Так что родне на такой случай стоит держать аптечку под рукой – и телефон психолога: пережить свои чувства и двигаться дальше Раку особенно сложно. Из-за ложных надежд на старое чувство они способны упустить новые возможности.

Лев и безответная любовь

Если Лев сталкивается с безответной любовью, то страдает в первую очередь его окружение. Он будет устраивать скандалы на ровном месте и истерики без причины (причем сам ни за что не согласится, что ведет себя как истеричка) – и всё придется выслушивать и терпеть тем, кто рядом.

Иногда жертвой такого поведения может стать и сам объект влюбленности. И это тот самый случай, когда проще дать – чем объяснить, почему нет.

Дева и безответная любовь

Окружению Девы повезло: к отказам в любви представители знака относятся философски. Так что вероятнее всего, и сама Дева страдать будет недолго, и друзьям за нее долго переживать не придется.

Весы и безответная любовь

Весы крайне редко любят без ответа: им просто физически необходимо испытать на себе проявление симпатии со стороны партнера – чтобы влюбиться самому. Это как вечный маятник Ньютона: где "кинетическая сила" одного партнера преобразовывается в "потенциальную энергию" другого.

Так что если их не любят – они просто перестают любить в ответ. Это, кстати, касается и угасания чувств уже в семейных отношениях.

Скорпион и безответная любовь

В этом случае посочувствовать придется избраннику Скорпиона. В случае отказа представители знака просто начнут завоевательную кампанию и не успокоятся, пока вершина не покорится.

Если вы отказали Скорпиону, и тот принял это спокойно – насторожитесь: вероятнее всего, вас просто водят за нос, а про себя уже обдумывают, как бы ловчее к вам подступиться. Если причина для отказа веская и передумывать вы не намерены – то лучше рвать любое взаимодействие со Скорпионом (ни "просто дружбы", ни "чисто деловых отношений" с ними не выйдет).

Стрелец и безответная любовь

Это довольно эгоистичный и целеустремленный знак. Он даже разбитое сердце может использовать себе на пользу: сделать его источником вдохновения (например, написать бестселлер, как нужно правильно переживать разрыв или начать вести блог на тему неудачных отношений), просто назло партнеру начнет работать над собой или станет добиваться новых карьерных высот и т.п.

Для Стрельца важно, чтоб тот, кто его отверг – в конечном итоге пожалел о подобном решении.

Козерог и безответная любовь

Козероги переключаются на карьеру, обучение или новые проекты. Так что им отказы в любви время от времени – тоже лишь на пользу.

Водолей и безответная любовь

У Водолеев любовь и ненависть иногда и перепутать можно: уж больно эти чувства у представителей знака похожи. Если отвергнуть их чувства – они и на месть способны. Хорошо, если просто двери разрисуют, а то ведь и во все тяжкие пуститься могут!

Рыбы и безответная любовь

В этом случае страдания могут растянуться на месяцы. Не стоит подливать масла в огонь их страданий – и без этого окружающим такой сериал успеет порядком надоесть.

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Автор: Диана Беловодская