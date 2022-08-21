К чему чешется нос в среду и другие дни / depositphotos.com

Многие знают, что если начинает чесаться левая рука - это к деньгам, правая - к знакомству с новым человеком. Такие же приметы существуют и насчет других частей тела. УНИАН расскажет, к чему чешется нос снаружи или внутри, согласно популярным суевериям.

Ранее мы говорили о том, к чему чешется правая грудь.

Чешется нос - примета по дням недели

Бабушкины приметы гласят, что чесотку носа важно относить ко дню недели для того, чтобы правильно истолковать такую ситуацию. Если у вас чешется нос, то обращайте внимание на календарь:

  • понедельник - к проблемам и конфликтам на работе;
  • вторник - к новым знакомствам, важным событиям и праздникам;
  • среда - к приятным неожиданностям и новостям;
  • четверг - к общению и встречам с важными положительными людьми;
  • пятница - к торжественному событию;
  • суббота - к проблемам с деньгами, возможно, даже к их потере;
  • воскресенье - к ссорам и неприятностям с близкими.

Также важно определять, какая именно часть носа у вас чешется. От этого зависит качество предстоящих новостей. Зачесался кончик носа - вас ждет шумное застолье. Переносица - готовьтесь к серьезным проблемам в семье или болезни. Чесотка на левом крыле носа сулит плохие новости, а на правом - хорошие. Зуд под носом предупреждает о размолвках в личной жизни. Если же нос чешется изнутри, то, скорее всего, в вашем окружении появится предатель.

Вас также могут заинтересовать новости: