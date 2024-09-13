Узнайте, что на самом деле означает этот день.

Если вы спросите у любого, какая дата наводит страх на большинство людей, ответ почти всегда будет одинаковый - пятница 13. Этот день оброс легендами, мифами и мистикой, но что на самом деле стоит за его таинственной репутацией? Об этом рассказал мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН.

Начало легенды: древние корни пятницы 13

История пятницы 13 начинается задолго до христианских времен. Еще в древние времена число 13 считалось особенным и даже святым. Во многих языческих культурах, включая наших предков-славян, это число символизировало завершение цикла и начало нового. В славянской мифологии 13 считалось числом переворота, когда старый мир отходит, а новый рождается. Это число стоит между 12 - числом равновесия (как 12 месяцев года или 12 знаков зодиака) и 14 - числом перемен.

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Но почему именно пятница? В древних культурах пятница была посвящена богине Фрийе (или Фрейе), скандинавской богине любви, плодородия и магии. Считалось, что в этот день сила богини была на пике, и женщины особенно часто обращались к ней с просьбами о защите и благословении. Однако с приходом христианства, древние языческие верования стали считаться "греховными". И так, день богини превратился в день страха.

Трагедия тамплиеров и влияние на традицию

Одним из самых известных событий, связанных с пятницей 13, стала история Ордена Тамплиеров. 13 октября 1307 года, в пятницу, французский король Филипп IV по приказу Папы Римского арестовал сотни тамплиеров. Их обвинили в ереси, колдовстве и предательстве, и большинство из них были казнены или подвергнуты пыткам. С тех пор этот день стали связывать с несчастьями и темными силами.

Однако это событие имеет еще более глубокие корни. В христианской традиции также есть упоминания о пятнице 13, связанные с тайной вечерей Иисуса Христа. По легенде, Иуда, предавший Иисуса, был тринадцатым учеником за столом. И распятие Христа произошло именно в пятницу. Таким образом, эта комбинация даты и числа стала считаться особенно несчастливой.

Число 13: почему его боятся?

Число 13 приобрело дурную славу, в частности из-за его ассоциации с лунными циклами. В году есть примерно 13 полнолуний, а полная луна всегда была символом перемен и мощной энергии, которая может как исцелить, так и разрушить. У древних народов существовало поверье, что во времена лунных затмений и полнолуния открываются порталы между мирами, и души умерших могут вернуться в наш мир.

По этой причине число 13 стало знаком нарушения гармонии и баланса. Люди боялись числа, потому что верили, что оно имеет власть менять мир вокруг нас, не всегда в лучшую сторону. В мольфарской традиции 13 считается числом, которое разрушает старое, чтобы на его месте появилось что-то новое. Это не всегда плохо, но такая перемена часто сопровождается болью и вызовами.

Что нужно знать в пятницу 13?

Пятница 13 - это день, когда энергетические потоки меняются, и границы между мирами становятся тоньше. Это не означает, что день обязательно приносит несчастье, но он действительно может быть насыщен различными событиями. В этот день важно быть более внимательными к своим мыслям, словам и поступкам. Избегайте конфликтов, не принимайте поспешных решений, держите свои эмоции под контролем.

В мольфарской практике на пятницу 13 советуют проводить ритуалы защиты и очищения. Зажигайте свечи, очищайте свой дом травами, такими как полынь или зверобой, держите оберег или талисман рядом. Это поможет вам сохранить свое внутреннее спокойствие и защититься от негативного влияния.

Вывод: день возможностей или опасностей?

Пятница 13 - это день, который имеет два лица. Он может быть днем опасностей и испытаний, но также и днем больших возможностей. Все зависит от того, как вы относитесь к нему и как готовитесь. Помните, что каждая дата и каждое событие имеют свой смысл и причину. Пусть этот день принесет вам мудрость, а не страх. Почувствуйте его силу, примите вызов и превратите страх в силу, а неуверенность - в веру.

"Как мольфар, я знаю: нет дней хороших или плохих, есть только те, в которых мы находим свой путь", - говорит Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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