Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Здоровье ваших глаз сейчас под угрозой. Меньше сидите за компьютером и не читайте в темноте. Полезно регулярно делать гимнастику для глаз. Если у вас ранее наблюдались проблемы со зрением – будет полезно посетить офтальмолога.

Телец

В первую половину недели нужно беречь ноги. Полезными будут компрессы и массажи. Не носите каблуки или тесную обувь. Во второй половине недели не ешьте острую и соленую пищу, а также берегитесь высоты.

Близнецы

Близнецам очень важно одеваться по погоде и держать ноги в тепле. На этой неделе высок риск заразиться простудой или гриппом. Не пейте холодные напитки, поскольку ваше горло уязвимо. В пятницу нельзя переедать.

Рак

Эта неделя отлично подходит для оздоровительных процедур, массажа, диеты. Хорошее время для избавления от вредных привычек и похудения. Хороший эффект также дадут косметологические процедуры.

Лев

Читайте такжеС короной на голове: самые уверенные в себе женщины по знаку ЗодиакаБольшинству Львов не грозят физические болезни, но могут возникнуть психологические недуги. Львам нужно всячески избегать стресса и переработки, больше отдыхать. Можно обратиться за помощью к психологу или близкому человеку.

Дева

Эта неделя прекрасно подойдет для путешествий, долгих поездок и пеших походов. Ваш организм сейчас вынослив, как никогда, а также хорошо переваривает экзотическую еду. Прогулки на свежем воздухе улучшат сон и повысят настроение.

Весы

Причиной всех ваших недугов на этой неделе будут ваши нервы. Не нужно заставлять себя делать то, что вызывает стресс. Это плохая неделя для бросания вредных привычек, диеты и выполнения дополнительных рабочих обязанностей. Позвольте себе отдохнуть.

Скорпион

На этой неделе вам нужно увеличить физическую нагрузку. Попробуйте плаванье, бег, гимнастику или езду на велосипеде. Спорт улучшит качество сна, поднимет настроение и повысит иммунитет. На выходных будет опасный период для беременных Скорпионов.

Стрелец

Читайте такжеМожно ли дарить нижнее белье женщине: магическая сила кружева, приметы, ритуалы на любовь и деньгиЗвезды не рекомендуют вам слишком увлекаться медицинскими препаратами и процедурами. Ваш организм сейчас уязвим к побочным эффектам и сочетанию лекарств. Также на этой неделе очень плохо усваивается алкоголь, поэтому лучше от него отказаться.

Козерог

Эта неделя будет непростой. Сейчас Козероги очень уязвимы к бактериям, вирусам и инфекциям. Одевайтесь по погоде, соблюдайте правила гигиены и принимайте витамины. Если вы подозреваете у себя болезнь – обязательно обратитесь к врачу. Особенно если болит сердце.

Водолей

На этой неделе очень важно как можно больше двигаться. У Водолеев с сидячим образом жизни может возникнуть варикоз или проблемы с суставами. Поэтому очень важно больше ходить пешком и чаще двигаться. На выходных откажитесь от кофе и острой пищи.

Рыбы

Рыбам нужно есть больше овощей, фруктов и зелени. А вот жирная еда и молочные продукты могут нагружать желудок. На этой неделе Рыбы будут очень склонны к полноте. На выходных стоит поберечь почки и желудок. Женщинам можно посетить гинеколога.

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Автор: Екатерина Пулатова