Прислушайтесь к звездам и неделя точно будет удачной.

21 июня наступит день летнего солнцестояния - самый длинный день и самая короткая ночь в 2022 году. Из-за этой энергетически сильной даты вся неделя может стать благоприятной для всех знаков Зодиака.

По словам астролога Марины Склади (Марина Соколова), именно эти дни создадут гармоничный фон для решения личных вопросов, имущественных дел и семейных разногласий.

Овен

Овны получат шанс изменить жизнь к лучшему, ибо этот период будет богат на события и в личной и в профессиональной жизни. Достичь желаемого результата помогут активность и усилия. Не забывайте и об отдыхе, чтобы восстановить внутренние ресурсы.

Телец

Неделя будет напряженной, поскольку свалится на плечи много работы. Но она принесет неплохое материальное вознаграждение. Также Тельцам удастся разрешить конфликты и перевести спор в конструктивное русло. Проявите инициативу в делах и соглашайтесь на выгодное сотрудничество.

Близнецы

Неделя выдастся легкой и непринужденной с интересными поездками и интеллектуальной активностью. Если ищете работу - вам улыбнется успех этот период благоприятен для заключения сделок, подачи документов и прохождения собеседований. На выходных стоит отдохнуть, лучше - на природе.

Рак

В начале недели может быть плохое настроение, однако после 21 июня - летнего солнцестояния - все изменится к лучшему. После длительного периода трудностей наступит гармония, но для этого тоже стоит приложить усилия.

Лев

Не слишком легкий период для бизнеса, карьеры, продвижения - учиться и работать трудно, а сконцентрировать мысли на чем-то одном вообще невозможно. С 23 июня эти сложности постепенно исчезнут, а к концу недели вообще возможны приятные результаты от работы.

Дева

Прекрасное время для романтики, общения с близкими, отдыха. Неделя будет успешной и для работы. Возможна дополнительная нагрузка, но она принесет щедрые вознаграждения.

Весы

С 20 по 26 июня лучше не демонстрировать свои творческие проекты и общественную деятельность, потому что это может вызвать шквал необъективной критики из-за человеческой зависти. Пересмотрите свои жизненные цели, займитесь интеллектуальным самосовершенствованием, проанализируйте жизненный опыт.

Скорпион

Будут испытывать трудности в материальных делах, однако именно это подтолкнет их к новому этапу. Перед вами может возникнуть сложный выбор. Астрологи советуют рискнуть.

Стрелец

Чрезвычайно благоприятный период. Интересы значительно расширятся, что приведет к расширению круга общения, новому опыту и самосовершенствованию.

Козерог

Неделя будет богатой на деловые встречи, путешествия, а спектр возможностей будет широк и разнообразен. Путешествие может поспособствовать новому знакомству с интересным человеком. Астрологи советуют поделиться с другими вдохновением и найти надежных партнеров.

Водолей

Сосредоточьтесь на одном деле и не тратьте внимание на мелочи. Здоровый образ жизни, правильный режим дня и практический подход к выполнению задач обеспечит эффективность в работе, что принесет и финансовую стабильность. Наладьте контакты с родственниками и соседями - это понадобится в будущем.

Рыбы

Благоприятное время для общения с иностранцами, инвесторами, чиновниками и разными руководителями. Вам могут предложить организовать общественный или творческий проект, создать благотворительный фонд или же возглавить волонтерское движение - отличная возможность проявить себя!

Напомним, ранее УНИАН писал о магии летнего солнцестояния: обряды и ритуалы, как загадать желание.

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