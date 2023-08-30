Начало осени обещает быть очень хорошим, говорит гороскоп для Весов на месяц.

В сентябре 2023 у Весов будет все в порядке - и на работе, и в личной жизни, и со здоровьем. Мелкие неурядицы и сомнения не должны портить вашего приподнятого настроения. Что ждет в первом месяце осени, расскажет гороскоп на месяц.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

Сентябрь для Весов станет месяцем вознаграждений. Вы будете пожинать результаты не только своего труда, но и получите приличную толику похвалы за творчество на рабочем месте. Начальство по достоинству оценит вашу преданность и самоотверженность, и, конечно, вознаградит вас.

Уже начиная со второй недели сентября звезды обещают рост и расширение бизнеса для Весов, которые ведут свое дело. С финансами все будет в порядке, но вам предстоит хорошо распланировать свои доходы и траты. Также первый месяц осени - хорошее время для инвестиций, подумайте об этом.

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Гороскоп любви на сентябрь 2023

Отношения с партнером в сентябре будут хорошими, хотя некоторым семейным представителям знака гороскоп для Весов советует поработать над повышением своего либидо. Звезды советуют быть также внимательными к другим членам семьи - с ними возможны разногласия.

Одинокие Весы в сентябре будут озадачены выбором партнера, а вот влюбленные - сомневаться в своей половинке. Подумайте, может, об этом стоит поговорить.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Здоровье Весов в сентябре также обещает быть хорошим. Вы будет полны сил и очень энергичны. Да и по-другому быть не может – ведь в этом месяце у вас прекрасное расположение духа. Но тем, кто имеет хронические заболевания, нужно о них помнить.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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