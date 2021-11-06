Раскройте свою многогранную личность со всех сторон.

В ноябре Скорпионы окажутся в своей родной стихии, поэтому вполне смогут добиться желаемых результатов. Начало месяца покажется вам слишком напряженным из-за завышенных требований окружающих, но, как только вы поймаете волну и привыкнете, сразу станет легче.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

Первая декада месяца пройдет под влиянием Урана, из-за чего Скорпионы могут быть сильно нагружены работой. С 1 по 10 ноября к вам будут требовательны и коллеги, и руководство, поэтому сохраняйте спокойствие и старайтесь не конфликтовать.

С 11 по 19 число внутри вас проснется творческая энергия, поэтому оптимально будет посвятить себя изучению чего-то нового или повышению квалификации. Начиная с 22 ноября, у вас появится возможность дополнительного заработка или даже смены работы. В целом, если вы раскроете свой потенциал, то улучшение наступит во всех сферах жизни.

Третья декада месяца - самое перспективное время, а вам нужно быть практичными, чтобы не упустить выгоду. 24 и 25 ноября лучше не взаимодействовать с государственными структурами, но в целом финансовое состояние заметно улучшится.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

Для одиноких Скорпионов поиск второй половинки станет настоящим испытанием. Придется задействовать немало сил и энергии, чтобы совместный досуг не окончился на прогулках по парку. 14 и 15 ноября обратите внимание на свое внутреннее состояния - интуиция подскажет, что делать.

Читайте такжеСамые опасные дни ноября по лунному календарю: 5 несчастливых датПредставители знака, у которых уже есть отношения, внезапно окажутся интересны для противоположного пола. Жаль, что эту способность нельзя отдать одиноким Скорпионам. Вы должны будете сделать выбор, чтобы не развивать несколько романтических связей параллельно, иначе все испортите.

Семейные Скорпионы почувствуют любовь и поддержку со стороны семьи, забыв о конфликтах. Небольшие конфликты возможны с 22 по 30 число, но они не повлияют на общую ситуацию.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

Астрологи рекомендуют беречь зрение в этом месяце и, как можно меньше находиться перед экраном телевизора или смартфона. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем, можно посетить врача, но ни в коем случае не заниматься самолечением.

С 11 по 21 ноября вас будет переполнять энергия, используйте это время для активного отдыха. Занимайтесь спортом и больше гуляйте, особенно 13 и 14 числа.

В конце месяца у Скорпионов может проснуться тяга к вредным продуктам. Старайтесь минимизировать их количество в рационе, иначе есть риск развития заболеваний печени.

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Автор: Кристина Кащавцева