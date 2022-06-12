Рыбам нужно собраться с духом и стать поддержкой для тех, кто в этом нуждается.

Астрологи утверждают, что Рыбам Вселенная подарит тысячу возможностей для реализации своих целей. Главное - не опускать рук и стойко выносить любые жизненные трудности. Вполне вероятно, что вы станете надежным плечом для некоторых людей - не отказывайтесь от этой роли.

Ранее мы составляли гороскоп для Водолея на июнь 2022.

Гороскоп карьеры на июнь 2022

Природная скромность Рыб не должна стать помехой для карьерного роста в этом месяце. Предлагайте свои идеи и не стесняйтесь участвовать в рабочих диалогах, тогда начальство заметит ваше рвение и вознаградит финансово. Будьте готовы к тому, что вам могут предложить новые рабочие обязанности.

Во второй половине месяца возможны конфликты с коллегами за пальму первенства. Вам нужно держаться спокойно и не ввязываться в споры. Оставайтесь при своем мнении и тогда "бурю" переживете без потерь.

ВАЖНО: астрологи категорически не рекомендуют в июне заключать какие-либо финансовые сделки.

Гороскоп любви на июнь 2022

Представители знака, которые ищут вторую половинку, имеют все шансы в начале месяца познакомиться с интересным человеком. Возможно, вначале вам покажется, что он далек от вас духовно, но не делайте поспешных выводов - в итоге это знакомство сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

Семейным Рыбам астрологи советуют больше времени уделять семье и чаще заниматься домашними делами. Это может быть совместный досуг, работа в огороде или даже уборка в квартире, главное - делать всё сообща.

Гороскоп здоровья на июнь 2022

В этом месяце ваш иммунитет не будет крепким, поэтому старайтесь помогать ему бороться с инфекциями - употребляйте больше свежих овощей и фруктов, занимайтесь спортом.

Во второй половине июня высок риск получить травму или попасть в ДТП, поэтому, по возможности, избегайте поездок на машине и осторожно передвигайтесь по улицам. Также в этом месяце звезды не советуют вам отправляться в путешествия.

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