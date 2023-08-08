Гороскоп на среду сулит Весам успехи в любви.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 августа. Овны могут поссориться с друзьями и близкими, из-за чего останутся в одиночестве. А Тельцы сумеют разбогатеть и заработать мешок денег. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Держите себя в руках и не позволяйте эмоциям все испортить. Овны рискуют рассориться со всеми, в итоге вы окажетесь в одиночестве. Это обидно и неприятно, а потому постарайтесь избежать ошибок.

Телец

Тельцам повезет, они получат шанс обогатиться. Вы можете заработать мешок денег. Однако не стоит думать, что все дастся слишком легко, деньги не будут падать с небес, придется потрудиться.

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Близнецы

9 августа Близнецы узнают, что их ждут большие перемены. Возможно, вам это совсем не понравится. Однако некоторые вещи вы не сможете изменить, а потому пытайтесь смириться.

Рак

Ракам стоит устроить для себя небольшой праздник. Оцените результаты своих стараний, вполне вероятно, что вы будете ими довольны. А потому дайте себе немного отдохнуть и отправьтесь на вечеринку.

Лев

Львам стоит прислушаться к своему организму. Не игнорируйте тревожные "звоночки", сразу же идите к врачу и не жалейте денег. Здоровье куда важнее купюр, помните об этом.

Дева

В жизни Дев назревают проблемы. Вы можете пострадать из-за своей доброты, кто-то решит этим воспользоваться. Не теряйте бдительность и помните, что некоторые люди хотят вам напакостить.

Весы

Весам повезет в любви. Вы можете познакомиться с человеком, в которого влюбитесь с первого взгляда. Не бойтесь своих эмоций, отдайтесь чувствам.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам забыть о развлечениях. Вам стоит сосредоточиться на работе и не отвлекаться на пустяки. Не переживайте, после выполнения всех задач вы сможете полноценно отдохнуть.

Стрелец

9 августа Стрельцам стоит задуматься о серьезных поступках. Отбросьте ребячество и действуйте максимально осознанно. Сложное решение, от которого вы так упорно убегаете, все-таки нужно принять.

Козерог

В среду Козерогам можно забыть обо всем плохом. Вас ждет позитивный день, который принесет лишь радость. А потому развлекайтесь и наслаждайтесь жизнью!

Водолей

Водолеям стоит отбросить страх и сомнения. Не позволяйте этим эмоциям все испортить. Вы достойны лучшего, но не даете себе двигаться вперед.

Рыбы

Рыбам стоит научиться искать компромиссы. Не нужно сильно злиться, если у вас что-то не получается, постарайтесь найти причину. И не забывайте обсуждать свои решения с близкими людьми.

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