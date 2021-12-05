День будет благоприятным для приятных хлопот.

Астрологи составили гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Совсем скоро наступит новый год, а это значит, что пришло время позаботиться об обустройстве дома.

Телец

Вам также рекомендуется заняться приятными хлопотами и начать подготовку к празднику.

Близнецы

Вторая неделя декабря у вас будет очень насыщенной. Помните, как неделю начнете, так ее и проведете.

Рак

Завтра у вас может состояться долгожданная встреча, о которой вы давно мечтали.

Лев

В понедельник вам нужно настроиться на позитив, и тогда все дела будут вам удаваться с легкостью.

Дева

Завтра вам по плечу будут абсолютно любые задачи.

Обратите внимание на свое финансовое положение, чтобы ближе к праздникам не остаться без гроша.

Скорпион

Астрологи советуют вам настроиться на романтический лад и порадовать свою вторую половинку.

Стрелец

Вам нельзя завтра садиться за руль, так как есть вероятность ДТП.

Козерог

Вы можете завести полезные знакомства.

Водолей

У вас может возникнуть желание всеми командовать, но не стоит переусердствовать.

Рыбы

День будет удачным, так что просто наслаждайтесь им.

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Автор: Диана Могилевич