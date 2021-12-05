Астрологи составили гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака.
Овен
Совсем скоро наступит новый год, а это значит, что пришло время позаботиться об обустройстве дома.
Телец
Вам также рекомендуется заняться приятными хлопотами и начать подготовку к празднику.
Близнецы
Вторая неделя декабря у вас будет очень насыщенной. Помните, как неделю начнете, так ее и проведете.
Рак
Завтра у вас может состояться долгожданная встреча, о которой вы давно мечтали.
Лев
В понедельник вам нужно настроиться на позитив, и тогда все дела будут вам удаваться с легкостью.
Дева
Завтра вам по плечу будут абсолютно любые задачи.
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Обратите внимание на свое финансовое положение, чтобы ближе к праздникам не остаться без гроша.
Скорпион
Астрологи советуют вам настроиться на романтический лад и порадовать свою вторую половинку.
Стрелец
Вам нельзя завтра садиться за руль, так как есть вероятность ДТП.
Козерог
Вы можете завести полезные знакомства.
Водолей
У вас может возникнуть желание всеми командовать, но не стоит переусердствовать.
Рыбы
День будет удачным, так что просто наслаждайтесь им.
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