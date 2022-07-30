31 июля - в целом благоприятный день для принятия решений или начала чего-то нового. Но еще более удачный этот день для отдыха, перезагрузки и размышлений. Что ждет знаки Зодиака в последний день второго месяца лета - читайте в материале УНИАН.
Овен
Вас ждут встречи с друзьями и приятное времяпрепровождение. Позвольте себе немного расслабиться.
Телец
В этот день вы можете узнать что-то такое, что кардинально перевернет ваше отношение к близкому человеку.
Близнецы
Этот день будет насыщен эмоциями. Вас будет бросать со стороны в сторону в поисках правильного ответа на давно интересующие вопросы.
Рак
Раки проведут все время за выполнением домашних обязанностей и рутинными задачами.
Лев
Львам нужна полная эмоциональная перезагрузка. Отключите телефон, закройте новости и постарайтесь остаться наедине с самим собой. Это поможет познать то, к чему вы давно стремились.
Дева
31 июля - идеальный день для покупок. Сегодня вы точно найдете то, что вам нужно. Еще и по привлекательной цене.
Весы
Эмоциональная и физическая усталость Весов сказывается на их общении с близкими. Из-за этого могут быть словесные перепалки или даже ссоры с возлюбленным.
Скорпион
Скорпионы в этот день могут заняться учебой - обстоятельства будут способствовать хорошему усвоению информации.
Стрелец
Стрельцам стоит пересмотреть свое отношение к деньгам и бюджету. Подумайте, где и на чем можно сэкономить без вреда.
Козерог
Козерогам звезды советуют встретиться со старыми друзьями и пересмотреть архивные фотографии. Это согреет вас в эмоциональном плане.
Водолей
День будет насыщенным. Со своей второй половинкой Рыбы могут спорить по пустякам, но уже к вечеру колебания настроения должны устаканиться.
Рыбы
Возможно, в этот день уроженцы данного знака будут испытывать зависть. Это плохое чувство будет связано с чужими успехами и чужим достатком.
Напомним, названы два знака Зодиака, которые в августе встретят свою любовь.