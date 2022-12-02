Астрологи рассказали о том, чего стоит ждать всем знакам Зодиака в субботу, 3 декабря.
Овен
Овны смогут в этот день отдохнуть, расслабиться, пообщаться с близкими, посетить какое-то приятное место.
Телец
Тельцам судьба готовит большое путешествие. 3 декабря может быть как сама поездка, так и подготовка к ней.
Близнецы
Звезды призывают представителей этого знака Зодиака поступать рассудительно и ответственно, чтобы не наделать серьезных ошибок. Касается этот совет и работы, и личной жизни.
Рак
Ракам следует проявить свои лучшие качества в выполнении задач, поставленных руководством в этот день. Это напрямую повлияет на карьеру и перспективы.
Лев
Львы в этот день пойдут на шоппинг. Чтобы поднять себе настроение, они могут купить новую одежду или какие-то мелочи для дома.
Дева
Девам предстоит сделать выбор. Звезды говорят, что ситуация будет не самой простой, но советуют прислушиваться только к своему сердцу.
Весы
Весам 3 декабря принесет домашние дела, бытовые проблемы, споры со своими сожителями. Могут быть конфликты между родителями и детьми.
Скорпион
Скорпионам важно в этот день не принимать поспешных решений. Особенно, если эти решения требуют финансовых инвестиций. Есть риск остаться "без штанов".
Стрелец
Стрельцам на 3 декабря звезды пророчат расслабленный день, приятные неожиданности и нахождение в комфортной для них компании - это могут быть друзья, семья или коллеги.
Козерог
Козерогам новый день подарит новые финансовые возможности. Но звезды советуют не спешить тратить ту прибыль, которую принесут первые числа декабря.
Водолей
У Водолеев 3 декабря будет серьезный разговор, связанный с личной жизнью. Например, их партнеры могут озвучить им какие-то недовольства или сделать предложение, которое повергнет Водолеев в шок.
Рыбы
Рыбам 3 декабря улыбнется удача во всех делах. Например, если они будут сдавать экзамен и проходить какое-то тестирование, то оценка будет достаточно высокой.
Напомним, астролог предупредила три знака Зодиака об опасности в декабре.