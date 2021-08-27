28 августа 2021 – это 20-е лунные сутки, когда звезды благоволят внутреннему преображению и благословляют судьбоносные поступки.

В двадцатый лунный день нужно быть решительным и смело заканчивать дела, которые перед этим откладывались на потом. "Потом" наступает сегодня – и самое время ловить удачу за хвостик и крепко хвататься за шанс.

А если вдруг хотите пустить свою жизнь под откос – просто нарушьте правила или поддайтесь лени.

Гороскоп на 28 августа: Овен

Нельзя поддаваться на провокации и игнорировать финансовые вопросы. Чтобы не возникло проблем с сердцем – избегайте волнений и рискованных дел. Любовный гороскоп подсказывает, что сегодня – не лучшее время, чтобы зачать малыша.

Удачу принесет финансовое планирование.

Гороскоп на 28 августа: Телец

Сегодня полезно выспаться и заняться трудоемкой работой наедине. А вот людные места лучше не посещать – можно стать там жертвой обмана.

Удачу принесут дела, в которых нужна логика, а не эмоции.

Гороскоп на 28 августа: Близнецы

Читайте такжеРухнет семья и потеряют деньги: кого из знаков Зодиака ждет крах этой осеньюНе лучший день для общения. Оно и хорошо: в этих людях сегодня будет бурлить творческая жилка. И можно смело реализовать потенциал своей творческой натуры.

Удачу принесут дела, которые Близнецы будут делать наедине, без лишних глаз.

Гороскоп на 28 августа: Рак

Отличный день для анализа и планирования – тем более что интуиция у них сегодня на высоте. Чтобы избежать в дальнейшем переутомления – стоит трезво оценивать свои силы, прежде чем в этот день соглашаться на какие-либо проекты.

Успех принесут артистические способности. Главное – не бояться их проявить.

Гороскоп на 28 августа: Лев

Можно смело отправляться за покупками и заводить новые связи. А вот здоровье стоит поберечь: гороскоп здоровья на сегодня не слишком благоприятный.

Успех принесут дела, в которых не нужны дисциплина и строгие рамки.

Гороскоп на 28 августа: Дева

Очень активный день, полный неожиданностей и даже мелких проблем. Но главный секрет достижения цели сегодня – не бояться менять свои планы и не давить на партнеров.

Успех и удовольствие принесет общение с друзьями. Это отличное время для девичника и компанейского выхода в свет.

Гороскоп на 28 августа: Весы

Не время усердствовать и лишний раз попадаться на глаза начальству. Лучше закрывать старые гештальты. Семейный гороскоп советует уделить время детям.

Успех принесут самостоятельность и спонтанные решения. Впрочем, посоветоваться с коллегами – делу не помешает, а, наоборот, ускорит процесс.

Гороскоп на 28 августа: Скорпион

Не стоит сегодня искать виноватых: разборки не пойдет на пользу в первую очередь самому Скорпиону. Он рискует заработать себе нервный срыв, а, положившись на другого человека – потерять деньги. Гороскоп здоровья советует заняться очищением организма.

Успех принесет занятие своими дела: за чужие хвататься не стоит.

Гороскоп на 28 августа: Стрелец

Стоит быть сдержаннее и не гнаться за барышами. Сегодня противопоказаны злоупотребления во всем: в еде, физических нагрузках, алкоголе, финансовых тратах.

Успех принесет помощь другим людям.

Гороскоп на 28 августа: Козерог

Бизнес-гороскоп настоятельно уговаривает перенести все важные дела на вторую половину дня. Браться за дела стоит с оптимизмом. Помощи можно смело искать у старых друзей.

Успех принесет дар убеждения. Осталось только решить, к чему его применять.

Гороскоп на 28 августа: Водолей

Гороскоп стрижек настоятельно не советует Водолеям стричься сегодня. Также стоит избегать жирной тяжелой пищи и зеркал. Главное – не принимать близко к сердцу неурядицы сегодняшнего дня.

Успех принесет благоустройство дома.

Гороскоп на 28 августа: Рыбы

Гороскоп денег советует быть осторожнее с тратами, особенно в первой половине дня. Лучше отказаться от коллективной работы и не распыляться на многочисленные проекты – а выбрать реализации один, но самый важный. Не стоит доверять свои тайны малознакомым людям – а только проверенным товарищам, иначе Рыбам грозит стать жертвой сплетен и карьерных подножек.

Успех принесут рассудительность и четкая последовательность действий в работе.

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Автор: Диана Беловодская