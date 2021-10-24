Некоторых знаков Зодиака ждут проблемы.

Астрологи составили гороскоп на 25 октября 2021 года для каждого знака Зодиака.

Овен

Завтра день пройдет для вас спокойно и очень ровно. Никаких потрясений у вас не будет.

Телец

У вас могут возникнуть проблемы на работе из-за вашего упрямства.

Близнецы

Займитесь собой и тем, что приносит вам истинное удовольствие.

Рак

Подумайте о будущем. Возможно, вы давно хотели сменить место работы или в целом попробовать себя в чем-то новом.

Лев

Постарайтесь держать негативные эмоции при себе, чтобы не вляпаться в скандал.

Дева

У вас может наблюдаться упадок сил, поэтому не стоит браться за важные проекты, которые требуют максимальной отдачи и сосредоточенности.

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Судьба поставит вас завтра перед важным выбором, от которого будет зависеть ваше будущее.

Скорпион

Направьте свою энергию в нужное русло. Не стоит растрачивать ее просто так.

Стрелец

Если вы не хотите упасть в глазах своего руководства, тогда вам стоит взять мини-отпуск, чтобы не наделать на работе много непоправимых ошибок.

Козерог

Проявите свои лидерские качества, чтобы добиться больше. Звезды в вас верят!

Водолей

Обратите внимание на свою личную жизнь. Последнее время вы забывали о романтике. А ведь ваша вторая половинка в вас нуждается.

Рыбы

Научитесь варьировать, чтобы из любых ситуаций выходить сухими из воды.

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Автор: Диана Могилевич