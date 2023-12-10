Мольфар Макс Гордеев рассказал, что ждет Тельцов в 2024 году.

В 2024 году власть переходит к Зеленому Деревянному Дракону. Что ожидает Тельцов в этот период? Талисман года вносит свои коррективы в общий прогноз. В целом Тельцов ждут значительные изменения жизненного уклада. Чтобы впустить в жизнь новое, придется разрушить старое. Помните о главном-все изменения случаются к лучшему. Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил подробный гороскоп на 2024 год - Телец, выше нос!

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Общий гороскоп (Телец) на 2024 год

В общем звезды обещают Тельцам осуществление планов. Однако дорога не будет гладкой. Обойти подводные камни представителям знака поможет интуиция в сочетании с логикой и волей. Нельзя поддаваться страхам, сомнениям и другим негативным эмоциям. К важным делам лучше браться на грани весны и лета. Как говорится, ловите волну!

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В этот период для Тельцов открывается коридор удачи. Их ждет повышение на работе или удачный старт в новой сфере. Препятствием для развития может стать естественная нерешительность и застенчивость. Поработайте над собой, постарайтесь изменить характер и привычную схему действий.

Весной у Тельцов оживится личная жизнь. Те, кто давно был в поисках партнера, смогут, наконец, его встретить. Внимательнее присмотреться к кандидату на отношения, иначе позже возможно разочарование. Включите врожденную харизму, чтобы привлечь объект своей симпатии. Осенью вас ждут непредсказуемые ситуации, что потребует принятия решений.

Женщина-Телец - гороскоп на 2024 год

Женщинам звезды рекомендуют не утруждать себя бытом. Погружение в рутину не даст ничего, кроме усталости. Лучше потратьте свободное время на любимых людей и займитесь саморазвитием. С решением бытовых задач прекрасно справятся члены семьи. в решении спорных вопросов проявляйте спокойствие и мудрость. Не позволяйте конфликтам разгораться.

В секторе отношений и социальных связей дела пойдут на лад. Одинокие дамы смогут встретить избранника, о котором давно мечтали. Ходите на свидания, встречайтесь и выбирайте. Под влиянием внешних событий у Тельцов-женщин могут возникать периоды апатии и печали. Войти в норму поможет двух-трехдневный отдых.

Ваша стратегия в делах на 2024 год-медленное продвижение. Чрезмерные усилия и напор могут вас истощить и не принести нужного результата. Ближе к осени должно быть много передвижений. Поездки могут быть как по работе, так и с целью попутешествовать. Будьте решительнее во второй половине года, не откладывайте на потом вопросы, требующие внимания.

Мужчина-Телец - гороскоп на 2024 год

Основной вектор развития для Тельцов-мужчин в 2024 году-карьера. Здесь одних ждут выдающиеся достижения на привычном поприще, а других - удачный старт. Однако, я предупреждаю, вам следует сосредоточить усилия в одном направлении. Если браться за несколько проектов сразу, все они закончатся провалом.

Если в чем-то не хватает знаний, не следует пытаться справиться самостоятельно. В сегодняшнем сложном мире решение многих задач требует компетенции. Учитесь доверять разруливанию вопросов специалистам. Знающий человек приведет вас к победе вашего дела кратчайшим путем.

Расположение небесных тел в 2024 году предсказывает вероятность быть втянутыми в конфликты. Сохраняйте нейтралитет, особенно если между вами и родственниками произошла ссора. Если вы будете настаивать на своей правоте, возникнет риск потери крупной суммы денег.

Любовный гороскоп на 2024 год (Телец)

Тельцы могут беспокоиться, вступая в високосный год. Ведь принято считать, что такие периоды приносят несчастье. Что касается любви, переживать будет не о чем. Союз устоявшихся пар станет еще крепче. Постарайтесь оживить атмосферу в доме романтическими ужинами и милыми сюрпризами.

Одиноких представителей знака ждут приятные знакомства, свидания, начало отношений, которые принесут много радости. Не стоит проявлять ревность, это разрушительное чувство может похоронить даже нерушимую любовь.

Возникающие конфликты лучше не доводить до напряжения, а решать на ранней стадии. Тогда точно удастся избежать разрыва. Могут активизироваться бывшие партнеры, будьте готовы к навязчивым звонкам. Весна для Тельцов окажется периодом романтики, когда все видится в розовом свете и для радости не нужен особый повод.

Финансовый гороскоп (Телец) на 2024 год

2024 год даст понять Тельцам, что такое большие деньги. Их доходы увеличатся в несколько раз. Это станет возможным благодаря тому, что потенциал Тельцов, наконец, раскроется. На пути к успеху стоит прогонять сомнения и соблюдать равновесие между приходом и расходами.

Чтобы улучшить финансовое положение, я рекомендую Тельцам не отказываться от подработок. Кстати пригодится и помощь родственников. Тем, кто занимается инвестициями, лучше распределить свои доходы на несколько разных фондов. Для накоплений выбирайте надежный банк.

Советы опытных в денежных делах знакомых пригодятся, прислушайтесь к ним. Если в результате собственной ошибки вы потеряете деньги, не бойтесь начинать все сначала. В конце лета и осенью могут возникать ситуации, приводящие к денежным потерям.

Лучше подготовиться к такому развороту событий, готовя финансовую подушку в первой половине года. Возможно, она и не понадобится, но вы будете чувствовать себя увереннее. Не стоит планировать на 2024 год крупные покупки, такие как дом, квартира, дорогой автомобиль. На что вы можете потратиться, так это на путешествия. Полученные эмоции с лихвой окупят все расходы.

Гороскоп здоровья на 2024 год

В 2024 году у Тельцов будет все замечательно со здоровьем, но только в том случае, если они сами себе не навредят. Представители этого знака любят поесть и имеют тенденцию к набору лишнего веса. Уделите внимание своему питанию. Переведите его на правильные рельсы, если вы еще этого не сделали.

Здоровый рацион поможет улучшить работу органов пищеварения, печени и восстановит гормональный баланс. Тем, кто имеет хронические заболевания, стоит заняться профилактикой обострений. Для этого дважды в год рекомендуется проходить диспансеризацию.

Активным молодым людям рекомендуется избегать экстремальных видов спорта из-за повышенного риска травм. Внимательными в этом плане необходимо быть в период с 18 января по 12 февраля. Чтобы не получить переломов, порезов, ушибов, надо быть осторожнее.

Поможет поддержать здоровье отпуск, взятый в конце апреля. За 3-4 недели организм сможет полностью восстановиться. Осенью следует избегать перегрузок и следить за качеством сна. Переутомление не лучшим образом скажется на здоровье.

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