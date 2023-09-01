Овнам стоит сконцентрироваться на чем-то одном.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 сентября. Тельцы сумеют озолотиться, а Козероги рискуют совершить роковую ошибку. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет гороскоп на субботу.

Овен

Овнам стоит сконцентрироваться на чем-то одном. Не хватайтесь за все и сразу. Вы тратите много сил, стараясь успеть как можно больше, составьте план и действуйте без лишней спешки.

Телец

Астрологи считают, что у Тельцов будет максимально удачный день. Вы попадете под денежный дождь и сумеете разбогатеть. Отпразднуйте свой успех в кругу лучших друзей.

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Близнецы

2 сентября Близнецам стоит отказаться от желания хитрить и манипулировать людьми. Не пытайтесь плести интриги, все ваши старания обернутся полным провалом. Лучше действовать честно.

Рак

Раки будут загружены работой и могут забыть об отдыхе. Однако не стоит выжимать из себя все соки. Позвольте себе немного расслабиться.

Лев

2 сентября Львам стоит отказаться от спонтанных покупок. Начните экономить, деньги вам понадобятся для других трат. Вероятно, они будут не совсем приятными, поэтому подумайте о "черном" дне заранее.

Дева

Девам повезет, они смогут наладить личную жизнь. Отправьтесь на романтическое свидание или сделайте своей второй половинке милый сюрприз. Не стыдитесь своих чувств и радуйте того, кто вам дорог.

Весы

Астрологи советуют Весам научиться брать на себя ответственность. Не прячьтесь за чужой спиной, умейте признавать вину. Честное раскаяние куда лучше трусливого побега.

Скорпион

Скорпионам повезет на работе. Вы будете генерировать невероятные идеи, не стесняйтесь их озвучивать. Однако знайте, что любое дело придется довести до конца.

Стрелец

Стрельцы, как считают астрологи, могут позволить себе многое, о чем они раньше боялись даже думать. Воплотите в жизнь свою мечту и не жалейте на нее денег. Вы будете в восторге!

Козерог

Астрологи считают, что Козероги рискуют совершить роковую ошибку. Внимательно смотрите по сторонам и не позволяйте эмоциям взять верх. Действуйте осторожно, не торопитесь.

Водолей

Водолеи будут радоваться и веселиться. Однако эйфория может вскружить вам голову. Не упустите самое важное и помните о своих обещаниях.

Рыбы

2 сентября Рыбы рискуют поссориться с лучшим другом. Сдерживайте гнев и постарайтесь не наговорить лишнего. Вы можете пожалеть о том, что обидите близкого человека.

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