Карты сулят насыщенный день некоторым знакам.

Эзотерики составили прогноз на 19 ноября 2023 года по картам Таро. Что карты "обещают" каждому знаку Зодиака - читайте далее.

Овен

Есть риск, что вы станете тираном или диктатором, или же вы допустите, что окружающие будут к вам относиться. Попытайтесь достичь сбалансированного и справедливого лидерства, избегайте излишней власти, это пойдет вам только на пользу.

Телец

Для вас наступает период, когда вы будете чувствовать максимальное вдохновение творить, реализовываться, достигать поставленные цели. Карты говорят о том, что ваши силы находятся в полном расцвете. Потому ни в коем случае не сомневайтесь и действуйте.

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Близнецы

Перед вами открывается множество возможностей для выбора. При этом каждая возможность кажется столь привлекательной, что вам сложно определиться с выбором. Вам пора покончить с этой нерешительностью, иначе упустите все возможности.

Рак

Карты предвещают вам возможность наслаждаться результатами своего труда. Это значит, что ваши усилия не были напрасными. Вы наконец-то почувствуете умиротворенность и гармонию, которые так давно искали.

Лев

Карты советуют вам быть посмелее, не бояться новых вызовов и возможных преград с трудностями на пути. Успех обязательно будет на вашей стороне, однако для него потребуется приложить максимум усилий.

Дева

Чтобы сполна реализовать планы, карты советуют вооружиться терпением и выдержкой. Также ни в коем случае нельзя поддаваться влиянию других. Не дайте манипулировать собой!

Весы

Постарайтесь сохранить спокойствие в этот день. Даже несмотря на панику, которой вы уже поддались, попробуйте постепенно укреплять контроль над собой, над каждой своей негативной эмоцией.

Скорпион

У вас в жизни начинается достаточно сложный период. Первоначальное вдохновение и огонь могут ослабеть из-за внезапно возникших преград и трудностей. Но не останавливайтесь ни в коем случае, продолжайте двигаться к целям, несмотря ни на что.

Стрелец

Сейчас вы очень сильно погружены в субъективные переживания. Они могут не иметь ничего общего с реальностью, как таковой. Ведь в вашей жизни ничего такого трагического не произошло, чтобы вы так сильно убивались и грустили. Для осознания этого должно пройти время. Дайте его себе.

Козерог

Постарайтесь успокоиться и полностью погрузиться в то, что вы делаете. Не торопитесь ждать результатов, только начав свой путь. Стремление к успеху может исказить первоначальную цель.

Водолей

Вам предстоит проверка на находчивость, знание тактики и умение использовать свой опыт. Используйте свое обаяние и остроумие – и у вас все получится. Успех гарантирован.

Рыбы

Сейчас судьба к вам благосклонна. Обязательно воспользуйтесь предоставленным шансом. И не доверяйте лестным похвалам и обещаниям.

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