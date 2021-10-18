День будет благоприятным для решения вопросов.

Астрологи составили гороскоп на 18 октября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Если вас давно мучает какой-то нерешенный вопрос, то пришло время решить его.

Телец

Вам рекомендуется обратить внимание на свое психологическое здоровье. Помните, что нервная клетка не восстанавливается.

Близнецы

В последнее время вы отдалились от своих близких. Посвятите им немного времени, чтобы вновь обрести семейный уют и спокойствие.

Рак

Перестаньте накручивать себя. В противном случае ваши отношения с окружающими могут испортиться.

Лев

Пришло время для реализации ваших идей. В будущем вас наградят за это.

Дева

Астрологи рекомендуют вам больше времени проводить в окружении своих близких, чтобы не потерять с ними связь.

Судьба может поставить вас перед выбором. Прежде чем принять какое-то решение, хорошо подумайте.

Скорпион

Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня.

Стрелец

У вас могут возникнуть проблемы на работе из-за вашей излишней самоуверенности.

Козерог

Если вы понимаете, что с чем-то не справляетесь, не бойтесь обратиться за помощью к специалистам.

Водолей

Постарайтесь сдерживать свои негативные эмоции, чтобы не спровоцировать масштабный конфликт как дома, так и на работе.

Рыбы

Вам рекомендуется взять мини-отпуск, чтобы не потерять позитивный настрой. Вероятно, вы очень устали за последнее время.

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Автор: Диана Могилевич