Пятнадцатый лунный день, когда Луна растет в знаке Скорпион, – один из самых критических суток лунного месяца. Стоит быть осторожным с выбором деятельности.

Пятнадцатый лунный день, когда Луна растет в знаке Скорпион, опасен для человека: в эти критические сутки человек подвержен соблазнам и искушениям, может проиграть крупную сумму или опасную услугу. Поэтому гороскоп на 15 мая 2022 года запрещает вступать в споры и рисковать деньгами.

День оптимален для обустройства дома, небольшого ремонта, наведения порядка (при этом могут найтись давно потерянные важные вещи), творчества и интеллектуальной работы.

Потихоньку вступает в силу полнолуние 16 мая 2022 – и многое становится явным: раскрываются старые тайны, интриги. Поэтому не стоит врать и впутываться в аферы.

Гороскоп на 15 мая 2022: Овен

Избегайте общения с начальством или заказчиками: беседа пройдет деструктивно, а пострадавшей стороной окажетесь именно вы. Лучше заранее предупредить, что в воскресенье вы будете недоступны.

Гороскоп на 15 мая 2022: Телец

Сегодня у вас велик соблазн искать виноватых среди своего окружения – неважно в чем: в том, что утренний кофе убежал, что на работе не ладится, что не в семье олигарха вас мама родила… Иными словами, представителей знака так и тянет ввязаться в конфликт и выпустить пар. Сдержите себя! Это очень плохое время для выяснения отношений: вы рискуете навсегда лишиться важных или просто полезных связей.

Гороскоп на 15 мая 2022: Близнецы

Вам сегодня вольно или невольно придется побыть альтруистом. Поэтому может особо не планировать, какие проблемы из личного арсенала вы хотели бы нынче решить – придется заниматься чужими делами. Впрочем, вероятно, вам такое времяпрепровождение даже принесет глубокое удовлетворение.

Гороскоп на 15 мая 2022: Рак

Вам сегодня будет хорошо даваться решение организационных вопросов. Можно сказать, у вас к этому проявится тайный талант. Не держите его в себе: позвольте окружающим в полной мере восхититься вашими умениями.

Гороскоп на 15 мая 2022: Лев

Лучше всего заняться благоустройством дома: именно такая работа будет удаваться вам лучше всего – и, соответственно, принесет больше всего удовлетворения.

Гороскоп на 15 мая 2022: Дева

Будьте последовательны и не хватайтесь за всё сразу. Медленно и чуть-чуть – вот ваш девиз на сегодня. В общении также проявите умеренность и неторопливость.

Гороскоп на 15 мая 2022: Весы

Займитесь своими финансами – завтра может быть уже поздно! Тем более что у вас сейчас самое благоприятное время, чтобы проводить аудит и сводить денежные концы с концами.

Гороскоп на 15 мая 2022: Скорпион

Наибольшего успеха удастся добиться в делах, где нужно проявить логику и которые не нуждаются в командной поддержке. Так что смело уединяйтесь и творите свою "рациональную магию".

Гороскоп на 15 мая 2022: Стрелец

Вам сегодня захочется укрыться в какой-нибудь "норке" и отдохнуть от забот. Постарайтесь устроить себе такую передышку. Тем более что на решение проблем (особенно чужих) у вас сейчас всё равно не хватает сил и ресурсов.

Гороскоп на 15 мая 2022: Козерог

Не беритесь сегодня за сложные проекты, а если столкнулись с таким – лучше отложите до лучших времен. У Козерога сегодня вообще лучше получается консультировать и учить других – чем делать самому. Впрочем, на этом тоже можно заработать неплохие дивиденды: "экспертное мнение" всегда в цене – нужно только найти покупателя.

Гороскоп на 15 мая 2022: Водолей

Вас сегодня может раздражать любая мелочь. Но это не повод срываться на других! И тем более постарайтесь воздержаться от чтения лекций и поучений: к вам все равно не прислушаются – только подпортите себе репутацию.

Гороскоп на 15 мая 2022: Рыбы

Устройте дружеские посиделки: и вам хорошо, и друзей порадуете. Именно дружеское общение – ваш главный источник позитива в этот день.