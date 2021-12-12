Астрологи составили гороскоп на 13 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака.
Овен
Завтра в вас проснется азарт, который поможет добиться новых целей.
Телец
Завтра судьба подкинет вам задачку, которую будет решить не так-то и просто.
Близнецы
Звезды гороскопа советуют вам найти себе новое хобби.
Рак
А вот вам не рекомендуется браться за сложные задачи, так как завтра вы можете упустить что-то важное.
Лев
Удача вам будет сопровождать весь день.
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У Девы в понедельник может лопнуть терпение, поэтому вам лучше абстрагироваться от внешнего мира.
Весы
Завтра Весы будут делать только то, что хотят.
Скорпион
Скорпион может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают.
Стрелец
Вы сможете произвести впечатление абсолютно на всех.
Козерог
Окружающие могут втянуть вас в интриги.
Водолей
Ваш день будет насыщен как событиями, так и эмоциями.
Рыбы
Завтра у вас могут возникнуть не очень хорошие чувства. Например, жадность или зависть.
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