Кое-кому карты обещают множество возможностей.

Эзотерики составили прогноз на 12 ноября для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что нам подсказывают карты - читайте дальше.

Овен

Вас ожидает пробуждение и внезапное прозрение в мыслях. Это осознание раскроет перед вами новые пути. В течение дня предоставится множество возможностей для трансформаций и личностного роста.

Телец

Возможно, в последнее время вы столкнулись с трудностями, и казалось, что они не имеют конца, а ваши цели недостижимы. Однако сейчас - идеальный момент осознать, что все идет прекрасно.

Видео дня

Близнецы

Таро советует вам серьезно задуматься о значимости, которую вы придаете своему уму, аналитическим способностям и логике. По всей видимости, вы можете переоценивать их.

Рак

Вам рекомендуется избавиться от всего, что мешает вашему прогрессу и движению вперед. Это могу быть убеждения, утратившие актуальность, или люди, тормозящие вас.

Лев

Ваши действия могут оказать активное воздействие на процессы, в основном, в материальном плане. У вас есть мудрость и понимание того, в каком направлении двигаться.

Дева

Карты предвещают вам долгожданную победу. Таро рекомендует вам взять короткий перерыв, но не потерять контроль и оставаться на волне успеха. Вершина близка.

Весы

В этот день необходима концентрация, решимость и вера в свои силы, хотя они у вас уже присутствуют. Главное предписание от Таро - следовать своей мечте.

Скорпион

Таро предлагает вам обдумать ваши отношения с теми, кто обладает властью, начиная от вашего руководителя и заканчивая высшими государственными институтами.

Стрелец

Таро советует вам исследовать свое подсознание, которое, как говорят, знает гораздо больше. Кое-что из того, что происходит, вам трудно объяснить, но не бойтесь, это же ваши "глубины".

Козерог

Вы стали заложником предубеждений и сознательных установок, которые не соответствуют реальности. Да, правда иногда может быть болезненной, но все же она лучше, чем иллюзии.

Водолей

Небеса поддержат ваши начинания, особенно в тех областях, которые связаны с материальным благополучием и здоровьем. У вас будет шанс получить все необходимое для успешного развития в этих сферах.

Рыбы

Таро советует сделать прорыв в сознании и задуматься: почему для вас так важно быть идеальным, почему вы стремитесь к одиночеству и так боитесь совершить ошибку.

Вас также могут заинтересовать новости: