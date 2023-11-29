Гороскоп карт Таро на декабрь даст советы для каждого знака и предупредит об опасностях.

Карты Таро на протяжении многих лет используются в гаданиях. По колоде из 78 карт люди определяют будущее. Эти карты не дают конкретных предсказаний, а скорее направляют человека на правильный путь и дают общие советы. Мы подготовили гороскоп карт Таро на декабрь 2023 года для каждого знака Зодиака, а также разъяснение значения каждой карты.

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Прогноз по картам таро на декабрь 2023

Овен

Карта месяца: Королева мечей

Овны в последний месяц декабря получат горький опыт в отношениях, на работе или в каком-либо деле. Возможны проблемы из-за слишком высоких ожиданий или возникновение конфликтной ситуации. Легкого и быстрого результата в делах ждать не стоит. Карта советует Овнам в декабре доверять не эмоциям, а логическим аргументам.

Телец

Карта месяца: Тройка чаш

Радуйтесь, Тельцы, - в декабре в вашей жизни наступит светлая полоса, а в делах и семейной жизни всё сложится наилучшим образом. Если хотите улучшить или восстановить отношения с кем-то из знакомых - это идеальное время. Вы откроете для себя некий источник радости и вдохновения, и сможете чаще чувствовать удовольствие от жизни.

Близнецы

Карта месяца: Девятка чаш

Прогноз карт Таро на декабрь сулит Близнецам ощущение удовлетворения собой и гордости за собственные достижения. Эта сильная карта предвещает успех в любом деле, за которое вы возьметесь. Поэтому на декабрь можно смело планировать любые важные и ответственные дела. Очень хорошим также будет самочувствие и физическое здоровье.

Рак

Карта месяца: Двойка мечей

В декабре Раки почувствуют уверенность в завтрашнем дне и продуманность планов. Ваше чувство справедливости будет удовлетворено, карма будет на вашей стороне. Вместе с тем вы часто будете чувствовать некоторое беспокойство, как будто в вашей жизни наступило затишье перед бурей. Скорее всего, вы пребываете в душевном смятении и не можете определиться с важным жизненным выбором.

Лев

Карта месяца: Колесница

Эта карта предвещает значительные изменения и неожиданные потрясения, которые перевернут жизнь Львов в декабре. Изменения будут приятными для вас и откроют путь к исполнению желаний. Все преграды и трудности неожиданно исчезнут, враги будут повержены, а сами Львы почувствуют себя преисполненными решительности и оптимизма. Можно браться за любые сложные и незнакомые дела, которые ранее казались невыполнимыми.

Дева

Карта месяца: Отшельник

В декабре Девы часто будут пребывать в философском настроении. Наступит время размышлений о прошлом и будущем, о своих планах и амбициях. Вы чаще будете ощущать желание побыть в одиночестве, чтобы вас никто не трогал. Карта советует вам чаще прислушиваться к своим настоящим желаниям и реже руководствоваться чужим мнением.

Весы

Карта месяца: Король пентаклей

Декабрь будет удачным для карьеры, бизнеса, деловых встреч и всего, что связано с работой. Весы почувствуют себя проницательными и компетентными в своем деле. На работе вы покажете удивительную продуктивность и проявите лидерские качества. Вы не только достигнете успеха в своих делах, но также сможете дать мудрый совет и оказать поддержку близким.

Скорпион

Карта месяца: Восьмерка жезлов

Для Скорпионов декабрь будет очень активным и богатым на события. То, чего вы ожидаете, произойдет гораздо быстрее, чем вы можете поверить. Некие события, в которые вы будете активно вовлечены, развернутся на полной скорости. У вас откроется второе дыхание и вы почувствуете себя полными энергии, чтобы завершить текущие дела.

Стрелец

Карта месяца: Восьмерка мечей

Стрельцы в декабре попадут в неприятную ситуацию, которую будет трудно разрешить. Кажется, будто вы загнаны в угол и решить проблему невозможно или очень трудно. Жизнь вынудит вас принять ограничения, которые вам неприятны. Они могут быть как реальными, так и моральными, но вам точно захочется больше свободы.

Козерог

Карта месяца: Солнце

У Козерогов в декабре наступит очень счастливое время, когда всё сложится так хорошо, как только возможно. Сбудутся даже те желания, которые вы считали невозможными. Карта Солнце принесет наслаждение заслуженными достижениями и дарованными судьбой возможностями.

Водолей

Карта месяца: Рыцарь жезлов

Водолеям карта предвещает некую поездку. Это может быть рабочая командировка, туристическое путешествие или вынужденная эмиграция. Также карта сулит неопределенное состояние стресса, суеты, постоянной спешки. Декабрь у Водолеев будет наполнен хлопотами множеством дел. Скучать точно не придется.

Рыбы

Карта месяца: Шестерка чаш

Эта карта предвещает для Рыб спокойный и благоприятный период, наполненный приятной ностальгией по прошлому. Возможно вы найдете радость и вдохновение в давнем увлечении, или в вашу жизнь вернется старый знакомый. В вас пробудятся забытые желания и увлечения, вы вернете себе утраченное счастье.

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