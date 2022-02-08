Астрологи говорят, что в этом месяце вам стоит смотреть на мир позитивно и не поддаваться апатии.

Главная задача, которую ставит гороскоп для Водолея в феврале - нести ответственность за все, что вы делаете и говорите, и научиться самостоятельно принимать решения. Оптимистичный настрой и вера в себя помогут добиваться поставленных целей.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Козерога на февраль 2022.

Гороскоп карьеры на февраль 2022

В плане работы у Водолеев месяц начнется с рутины. Скорее всего, получите задание, которое выполнять не особенно хочется, но нужно - деньги лишними не бывают. Звезды советуют взять себя в руки и не уходить от ответственности - слишком беспечное отношение к профессиональным обязанностям может повлечь за собой проблемы в карьере.

Для представителей знака, у которых есть свой бизнес, третий месяц зимы окажется весьма удачным - любые встречи с партнерами и финансовые сделки принесут пользу и прибыль. Главное - внимательно читать документы, которые подписываете, и руководствоваться принципом "семь раз отмерь, один раз отрежь".

Астрологи считают, что ваша самоуверенность может сыграть злую шутку и стать причиной конфликтов с коллегами или руководством. Даже если вы считаете, что абсолютно правы, постарайтесь найти компромисс и помните, что окружающие вас люди заслуживают, чтобы их выслушали.

Гороскоп любви на февраль 2022

Одинокие Водолеи в этом месяце не найдут себе любовь всей жизни, потому что заниматься делами амурными не будет времени - работа не ждет. К тому же, даже те партнеры, которые могут оказаться рядом с вами, вскоре разочаруют и вы поймете, как трудно найти "своего" человека.

Семейные представители знака могут стать жертвой конфликтов из-за разногласий в паре. Лучшее, что вы можете сделать - не продолжать ссору и не усугублять ситуацию, а спокойно обсудить с любимым человеком все, что ему не нравится. Расположение планет на небе в этом месяце опасно - велики шансы принятия радикальных решений. Астрологи предостерегают от этого и советуют "не рубить с плеча", а просто переждать трудный период.

Читайте такжеСчастливые дни для знаков Зодиака 2022: судьбоносные даты и удачные числаУ многих Водолеев могут объявиться бывшие - те, с кем связь была разорвана давно. Возобновлять отношения или нет - ваше решение, принимая которое, вам лучше взвесить все "за" и "против".

Гороскоп здоровья на февраль 2022

Особых проблем с иммунитетом или ухудшения самочувствия в этом месяце не будет. Астрологи считают, что не стоит забывать об истощении организма из-за недостатка витаминов. Проявления вы заметите сразу - повышенная нервозность и раздражительность, нежелание что-либо делать. Пейте витамины и старайтесь высыпаться, чтобы привести себя в норму.

Звезды рекомендуют прислушиваться к своему организму - он лучше знает, что ему нужно. Возможно, придется отказаться от некоторых привычек и приобрести новые. Начните чаще гулять на свежем воздухе, правильно питаться и заниматься легкой гимнастикой. От активных и экстремальных видов спорта лучше отказаться - можете получить травму.

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