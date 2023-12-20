Помните о народной мудрости - поспешишь, людей насмешишь.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на январь 2024 года для Весов. По его словам, с приближением зимних праздников многих охватывает желание завершить побольше дел. Это похвально, но гороскоп для Весов на январь 2024 года советует не торопиться. Если какое-то дело забуксовало, не форсируйте события.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Что ждет Весов в январе 2024 года

В целом второй месяц года для Весов станет достаточно успешным. Вы будете бодры и энергичны, и не исключено, что вам захочется перемен. Например, сделать ремонт в доме, купить мебель, сменить место работы или освоить новую профессию.

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Собственно, влечение к переменам будет сопровождать вас в течение всего месяца. Не сопротивляйтесь этому желанию. Хотите отправиться в путешествие? Провести Новый год в необычной обстановке? Или придумали что-то еще, что позволит вам вырваться из обыденности? Прекрасно, действуйте, однообразие сейчас не для вас!

Помимо прочего, январь благоприятен для самообразования и расширения кругозора. Читайте полезные книги, прокачивайте профессиональные навыки, изучайте иностранные языки. Это поможет не только вашему развитию, но и даст возможность насладиться процессом самосовершенствования.

Однако, не забывайте об отдыхе и своевременном восстановлении сил. Найдите баланс между активностью и расслаблением, чтобы избежать выгорания и быть на высоте во всех сферах жизни.

Любовный гороскоп

Одиноких Весов в январе ждет немало интересных встреч, вы будете активно общаться, знакомиться. И не исключено, что в вашем окружении появится человек, отношения с которым перерастут в долгий, серьезный роман или даже брак. Однако сначала звезды советуют сохранить новую любовь в тайне и не афишировать связь, чтобы избежать пересудов и сплетен.

В жизнь семейных Весов январь принесет некоторую нестабильность. Будьте готовы к недоразумениям и разногласиям со второй половинкой. Не исключено, что вам понадобится немного больше терпения и усилий для того, чтобы сохранить мир в доме и избежать конфликтов. Но даже если избежать ссоры не удастся, не рубите с плеча - помните, это всего лишь неудачный период, который обязательно закончится.

Деньги и карьера

В январе вы вполне можете добиться признания ваших заслуг и получить возможность продвинуться по карьерной лестнице. Но для этого нужно быть немного активнее, а в некоторых случаях и проявить несвойственную вам самоуверенность и даже наглость. Не стесняйтесь говорить о своих прошлых заслугах, проявлять инициативу и браться за сложные задачи. У вас достаточно знаний, чтобы справиться с ними на отлично, и ваши победы не ускользнут от внимания начальства и коллег.

В финансовой сфере все благополучно, и причин жаловаться на материальное положение у вас не будет. Звезды благосклонны к вам, и в январе вероятны приятные сюрпризы в виде незапланированной прибыли, щедрой премии и тому подобное. Главное, распорядиться суммой, попавшей к вам, разумно, а не растратить ее по пустякам, поддавшись импульсивному порыву "пожить красиво". И сомнительных проектов, обещающих огромные дивиденды в ближайшем будущем, лучше избегать, вероятнее всего, это очередная "пирамида".

Здоровье

Большинство людей, родившихся под этим знаком, не имеют серьезных проблем со здоровьем и остаются активными до глубокой старости. Но есть факторы, которые могут наиболее негативно сказаться на самочувствии Весов - это нервное перенапряжение, недосыпание и отсутствие возможности насладиться одиночеством. Не имея времени отдохнуть, как следует, представители этого знака страдают мигренью, апатией, бессонницей. А если в анамнезе присутствуют хронические заболевания, в такой ситуации риск обострения очень высок.

Звезды советуют Весам позаботиться именно о качественном отдыхе - высыпаться, не допускать переутомления, давать себе возможность отдохнуть не только физически, но и эмоционально. Следуя этим рекомендациям, вы почувствуете себя прекрасно.

Благоприятные дни: 5, 10, 16, 21, 27, 30.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 20.

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