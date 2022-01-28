Многие Тельцы в феврале вздохнут с облегчением - месяц будет спокойным, удачным, и благоприятным для решения давнишних проблем.

Астрологи обещают, что для Тельцов февраль 2022 - время стабильности, уверенности и спокойствия. Вы сможете удачно разрешить свои дела и запланировать новые. Единственный нюанс - будете сильно уставать, но отчаиваться нельзя, иначе "птица счастья" упорхнет.

Что именно приготовил гороскоп на февраль для земных Тельцов - узнайте из материала УНИАН.

Гороскоп карьеры на февраль 2022

Весь месяц будет удачным для повышения квалификации, приобретения новых знаний и карьерного роста. Вы не должны бояться трудностей, а направить все свои силы на достижение желаемого результата - прямая обязанность.

Первая половина февраля - период, когда проблемы будут решаться сами собой из-за уникального стечения обстоятельств. Более того, именно в это время у вас получится продвинуться по карьерной лестнице или найти новую хорошую работу.

С 14 по 24 число - неблагоприятное время, в этот момент лучше не торопиться и не принимать необдуманных решений. Возможны трудности на работе или в бизнесе, поэтому откажитесь от заключения важных сделок и не назначайте судьбоносных встреч.

Гороскоп любви на февраль 2022

Расположение Венеры для вашего знака означает возможности знакомств в пути - в отпуске или даже в общественном транспорте. Вполне вероятно, что человек, которого вы встретите, будет иного вероисповедания, гражданства или места жительства. Пусть это вас не смущает - несмотря на различия, между вами может быть много общего.

Читайте такжеГороскоп на 29 января 2022: кому из знаков Зодиака пора отдохнуть, а кому наоборотТельцы, у которых уже есть отношения, не должны зацикливаться на бытовых делах. Лучше в феврале уделить время своей второй половинке и найти общие занятия. Также важны и разговоры по душам, которые помогают лучше понять любимого человека.

Земным представителям знака, которые находятся в браке, астрологи рекомендуют поехать куда-нибудь на выходные или взять полноценный отпуск. Желательно выбирать место, в котором вы еще не были. Такой совместный досуг вдали от социума поможет вам сблизиться еще больше.

Гороскоп здоровья на февраль 2022

Общее состояние иммунитета будет хорошим, серьезных заболеваний не предвидится. Однако уделять время организму нужно - звезды советуют пить витамины, чаще бывать на свежем воздухе и высыпаться. Следите за рационом и постепенно отказывайтесь от жирного, сладкого и копченого.

Обратите внимание на свою печень - если есть проблемы, то астрологи рекомендуют пройти обследование. Алкоголь употреблять нельзя, также нужно избавиться от вредных привычек. Если хотите заниматься спортом, выбирайте интенсивные кардио нагрузки.

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