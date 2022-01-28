Гороскоп для Тельца в феврале 2022 / depositphotos.com

Астрологи обещают, что для Тельцов февраль 2022 - время стабильности, уверенности и спокойствия. Вы сможете удачно разрешить свои дела и запланировать новые. Единственный нюанс - будете сильно уставать, но отчаиваться нельзя, иначе "птица счастья" упорхнет. 

Что именно приготовил гороскоп на февраль для земных Тельцов - узнайте из материала УНИАН.

Гороскоп карьеры на февраль 2022

Не спешите, но стремитесь к своим целям / фото ua.depositphotos.com

Весь месяц будет удачным для повышения квалификации, приобретения новых знаний и карьерного роста. Вы не должны бояться трудностей, а направить все свои силы на достижение желаемого результата - прямая обязанность.

Первая половина февраля - период, когда проблемы будут решаться сами собой из-за уникального стечения обстоятельств. Более того, именно в это время у вас получится продвинуться по карьерной лестнице или найти новую хорошую работу.

С 14 по 24 число - неблагоприятное время, в этот момент лучше не торопиться и не принимать необдуманных решений. Возможны трудности на работе или в бизнесе, поэтому откажитесь от заключения важных сделок и не назначайте судьбоносных встреч.

Гороскоп любви на февраль 2022

Любовный гороскоп на месяц / фото ua.depositphotos.com

Расположение Венеры для вашего знака означает возможности знакомств в пути - в отпуске или даже в общественном транспорте. Вполне вероятно, что человек, которого вы встретите, будет иного вероисповедания, гражданства или места жительства. Пусть это вас не смущает - несмотря на различия, между вами может быть много общего.

Читайте такжеГороскоп на 29 января 2022: кому из знаков Зодиака пора отдохнуть, а кому наоборотТельцы, у которых уже есть отношения, не должны зацикливаться на бытовых делах. Лучше в феврале уделить время своей второй половинке и найти общие занятия. Также важны и разговоры по душам, которые помогают лучше понять любимого человека.

Земным представителям знака, которые находятся в браке, астрологи рекомендуют поехать куда-нибудь на выходные или взять полноценный отпуск. Желательно выбирать место, в котором вы еще не были. Такой совместный досуг вдали от социума поможет вам сблизиться еще больше.

Гороскоп здоровья на февраль 2022

Пересмотрите свой рацион питания / фото ua.depositphotos.com

Общее состояние иммунитета будет хорошим, серьезных заболеваний не предвидится. Однако уделять время организму нужно - звезды советуют пить витамины, чаще бывать на свежем воздухе и высыпаться. Следите за рационом и постепенно отказывайтесь от жирного, сладкого и копченого.

Обратите внимание на свою печень - если есть проблемы, то астрологи рекомендуют пройти обследование. Алкоголь употреблять нельзя, также нужно избавиться от вредных привычек. Если хотите заниматься спортом, выбирайте интенсивные кардио нагрузки.

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