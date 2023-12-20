Не стоит поддаваться эмоциям и проявлять слабость.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп для Стрельцов на январь 2024 года. Для Стрельцов этот период окажется радостным и перспективным месяцем. Ничего удивительного, ведь в январе вы начинаете новый годовой цикл.

Присутствие Марса в вашем гороскопе даст почувствовать себя сильными, энергичными, амбициозными. Окружающие отметят ваш привлекательный вид, улыбку и сияющие глаза. Благодаря своему обаянию Стрельцы легко будут выстраивать отношения с коллегами, начальством, деловыми партнерами. Успешно реализуются общественные дела. Но все же, не зазнавайтесь и ставьте перед собой реальные цели.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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Что ждет Стрельца в январе 2024 года

Я советую вам в полной мере использовать возможности, которые дарит январь. Не стоит отвлекаться на ненужные цели и обращать внимание на мнение других. Двигайтесь в соответствии с выбранным курсом.

Иногда кажется, что жизнь проверяет вас на прочность. Не стоит поддаваться этим эмоциям и проявлять слабость. Ваших сил хватит на все задуманное. Первая половина января покажется немного суетливой. Вам будет не хватать очевидных результатов своего труда. Не эмоциональны, просто действуйте по ранее составленному плану.

Гасите столкновения, возникающие с кем-либо, не тратя энергию на конфликты. Споры с окружающими более вероятны во второй половине месяца. Конец января подходит для продвижения в карьере и кардинальной смены деятельности.

Любовный гороскоп

Личная жизнь Стрельцов в январе обещает быть интересной. Недавно начавшийся роман продолжится, все больше вовлекая вас во взаимодействие с партнером. Сложится впечатление, что у вас идеальные отношения, которым можно только позавидовать. Партнер будет проявлять в ваш адрес пылкие чувства, но вот стоит ли в них безоговорочно верить?

Некоторые могут просто создавать интригу или показывать себя в привлекательном образе. Развивайте эти отношения в том случае, если вы чувствуете искренность в свой адрес. Выйти из романа без душевных потрясений будет невозможно, поэтому предавайтесь страсти до конца, только если человек этого стоит. Чувствуете в партнере фальшь-разрывайте отношения.

Душевный подъем будет стимулировать Стрельцов в январе к работе над собой. Вашу привлекательность по достоинству оценят поклонники со стороны и вторая половинка. Семейные пары вновь почувствуют взаимный интерес, отношения могут выйти на новый уровень. Семьи без детей задумаются о появлении ребенка.

Деньги и карьера

Препятствий для заработка в январе у стрелков не будет. Деньги потекут к вам равномерной рекой. Правда, и утекать они будут так же легко. Ваша задача на этот период - отслеживать свои расходы, не допускать больших расходов. Постарайтесь также исключить конфликты с деловыми партнерами, от них во многом зависит ваше благополучие.

Те, кто откладывал деньги на приобретение недвижимости, смогут осуществить сделку в начале месяца. Этот же период подходит для приобретения автомобиля. В середине января у Стрельцов будут просить взаймы малознакомые люди. Не занимайте деньги, если не хотите потерять их навсегда. Стрельцам зимой лучше избегать азартных игр, поскольку в пылу можно спустить все накопления.

В сфере работы на первый план выходит тайм-менеджмент. Вам нужно научиться выполнять текущие дела и одновременно доделывать то, что начинали раньше. Благо, сил и энергии у вас хватит на все. В начале месяца начальство может предложить вам руководящую должность. Не очень-то доверяйте мнению коллег о ваших профессиональных качествах, они способны давать вам неправильную оценку из зависти.

Здоровье

В январе ваше здоровье может дать сбой в случае неправильного обращения с собственным организмом. Высокий энергетический потенциал легко подорвать, если пренебрегать отдыхом, полноценным сном, правильным питанием.

Во второй половине месяца могут возникать проблемы с работой ЖКТ. Даже если вас никогда не беспокоил желудок и другие органы пищеварения, постарайтесь питаться качественно, не пропуская приемов пищи. Ложитесь спать в одно и то же время, не затягивая со сном. Пропейте поливитаминный курс. Эти советы кажутся банальными, но могут значительно улучшить ваше самочувствие.

Благоприятные дни: 1, 2, 10, 12, 31.

Неблагоприятные числа: 7, 17, 20, 23.

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