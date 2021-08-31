Девиз месяца: "Будьте готовыми ко всему".

Несмотря на то, что череда трудностей окончена, расслабляться не стоит. Только от вас зависит, каким будет будущее. В сентябре есть риск познать великое чувство влюбленности, поэтому будьте осторожны - разграничивайте эмоциональную и рациональную сферы.

Ранее мы говорили о том, что Рак вошел в рейтинг самых опасных знаков Зодиака.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2021

Новые деловые знакомства ждут представителей водного знака в этом месяце. Звезды советуют не доверять слепо - не все люди могут быть вам полезны. К вам будет приковано внимание руководства, поэтому постарайтесь не допускать грубых ошибок - о вашей деятельности будут судить по вашим рабочим результатам.

В первой декаде месяца Вселенная вознаградит вас за упорство, трудолюбие и ответственное отношение к профессиональной деятельности. Возможны перемены в условиях труда - проверка вас на прочность. Также велики шансы отправиться в командировку или получить предложение о смене работы. Внимательно относитесь к таким "подаркам" судьбы.

Раки, которые хотят открыть свой бизнес, должны сделать это после 13 сентября - это наиболее удачное время, хоть и с финансовыми потерями. К концу месяца стоит сосредоточиться на хозяйственных делах.

Финансовая ситуация месяца пройдет под эгидой стабильности. Единственный день, когда вы можете потерять деньги - 27 сентября. Не ставьте чужие интересы выше своих, чтобы сохранить материальные блага при себе.

Гороскоп любви на сентябрь 2021

Сентябрь - месяц знакомств не только в профессиональном ключе, но и в романтическом. Почаще бывайте в людных местах и перестаньте прятаться в свой "панцирь".

Читайте такжеГороскоп для Близнецов в сентябре - предсказания о карьере, здоровье и любвиРаки, у которых есть отношения, получат предложение от партнера. Ваша половинка захочет перевести ситуацию на более серьезный уровень - не поход в ЗАГС, конечно, но тоже неплохо.

С 12 по 24 сентября на знак Зодиака будет влиять Венера, поэтому велики шансы полностью переключиться на личную жизнь и забыть о работе. Держите себя в руках, иначе последствия будут катастрофическими.

Семейные Раки почувствуют сумасшедшую моральную и материальную поддержку, благодаря чему укрепят родственные узы.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2021

С 1 по 14 сентября звезды рекомендуют начать заниматься йогой или другими духовными практиками. Чаще бывать на природе, в лесу и дышать свежим воздухом.

Во второй декаде ваш знак аспектирует Плутон, поэтому велик риск получить травму даже в домашних условиях. Будьте начеку во время уборки, готовки, приема пищи и любых других дел - опасность может поджидать везде.

С 23 по 30 сентября на Раков негативно будет влиять Солнце, поэтому может повыситься сонливость. Помните о том, что упадок сил - это временное явление и старайтесь больше отдыхать.

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Автор: Кристина Кащавцева