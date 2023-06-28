Даже такой простой элемент интерьера как зеркало необходимо устанавливать в соответствии с определенными правилами.

Зеркала стали привычной деталью в каждом интерьере. Зачастую, они есть почти в каждой комнате дома, будь то спальня или ванная. Однако многие забывают, что зеркала - не только предмет интерьера, но и накопитель определенной энергии, не зря ведь их часто используют во многих ритуалах. Поэтому расположение зеркал в квартире не должно основываться сугубо на дизайнерских решениях.

Мы расскажем, где не должно стоять зеркало, чтобы в вашем доме всегда царило благополучие.

Можно ли вешать зеркало напротив окна

Начнем с маленьких зеркал, которые мы привыкли использовать ежедневно - к примеру, для макияжа. Зачастую их оставляют на окне, что влечет за собой угрозу возникновения пожара. Еще одна причина, почему нельзя ставить зеркало на подоконник, кроется в создании энергетического коридора между вашим домом и улицей.

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То же самое касается того, можно ли вешать зеркало напротив окна. Приметы говорят, что если ставить его в этом месте, положительная энергия будет уходить через зеркало на улицу. Это приведет к потере достатка и благополучия, а на смену им придут болезни и ссоры.

Где нельзя вешать зеркало в прихожей: важные моменты

Не менее популярным местом расположения зеркал в домах и квартирах является прихожая. Согласитесь, это довольно удобно, ведь перед выходом всегда можно проверить внешний вид. Однако есть очень важное правило насчет того, где нельзя вешать зеркало в прихожей. Никогда не устанавливайте его напротив входной двери. Каждый раз, когда она будет открываться, положительная энергия начнет утекать из вашего дома. Тогда начнется череда неприятностей. Оптимальный вариант - установить зеркало сбоку от входной двери.

Но можно ли вешать зеркало на входную дверь? Вот, что говорят приметы. Зеркала на входной двери накапливают в себе различную энергетику. Если в доме произошла трагедия, придется его снимать. И даже если зеркало вмонтировано в дверное полотно, от него нужно избавиться, чтобы жизнь не становилась еще труднее.

Кроме того, если вы все же решили вешать зеркало на входную дверь, в нем не должен отражаться обеденный стол. Если планировка в вашем доме позволяет это сделать, лучше место для трапезы в таком случае перенести.

Где нельзя вешать зеркало в спальне: останетесь без сил и здоровья

Главное место, где нельзя вешать зеркало в спальне – напротив кровати. Запомните это навсегда: спящий человек никогда не должен отражаться в зеркале, ведь это может негативно сказаться на его физическом и духовном здоровье. Вот еще несколько причин, которые убедят вас не ставить зеркало в этом месте:

из спящего человека зеркало может вытянуть все силы,

человек может впасть в депрессию,

может измениться эмоциональное состояние, что приведет к беспочвенной агрессии и даже конфликтам с близкими людьми.

Эти правила касаются даже шкафов. Поэтому подумайте дважды, прежде чем покупать в спальню шкаф с зеркальными дверцами.

Сколько зеркал должно быть в доме

Дизайнеры говорят, что для гармоничного интерьера в квартире или доме должно быть минимум два зеркала. Однако никаких ограничений по их количеству нет. Главное - обязательно обратите внимание на расположение зеркал в квартире. Идеально повесить зеркала в таких местах:

напротив дорогих предметов интерьера - так ваш дом будет напитываться энергетикой богатства, а финансовое состояние приумножится,

напротив книжных полок - жильцы будут становиться мудрее, а знания будут усваиваться легче.

Если вы планируете создавать семью, приметы советуют устанавливать новое зеркало в доме. Так вы сможете создавать свой уютный очаг, не отравляя атмосферу уже накопленной в зеркале энергетикой. Но не забудьте об одном важнейшем правиле - зеркала не должны отражаться друг в друге. Так вы можете ненароком создать энергетический коридор, через который в дом будет попадать темная сила.

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