Финансовый гороскоп на месяц расскажет, какой будет ваша денежная ситуация в октябре.

Финансовый гороскоп расскажет, кого в этом месяце ждут "золотые горы", а кому придется значительно экономить. Трудным этот месяц будет для Львов и Рыб.

Овен

Судьба предоставит Овнам немало возможностей открыть новые источники дохода и увеличить заначку. Однако для этого нужно хорошо отдохнуть и освежить голову. Рекомендуется заводить больше полезных знакомств.

Телец

Первую половину октября рекомендуется потратить на планирование, размышления, составление списка покупок. Это рискованный период, поэтому лучше не предпринимать активных действий. Совершать крупные покупки и инвестиции можно во второй половине месяца.

Близнецы

Денежное состояние Близнецов изменится в лучшую сторону. Особенно приятное прибавление ждет тех представителей знака, чья работа не связана с клиентами. С 11 октября финансовый подъем ожидает Близнецов творческих и интеллектуальных профессий.

Рак

Читайте такжеЗеркало души: что цвет глаз говорит о вашем характереРакам рекомендуется не жалеть денег на отдых и новую одежду. Такие покупки принесут вам радость и будут очень полезны. А вот тратить деньги на мебель и ремонт в октябре не стоит. В конце месяца у вас появится хорошая возможность для дополнительного заработка.

Лев

Начало месяца пройдет под влиянием ретроградного Меркурия и для Львов будет неудачным. Ваши вложения не окупятся, а крупные покупки не принесут пользы. Ни в коем случае не берите кредиты и не одалживайте деньги в этот период. С 18 октября ситуация начнет улучшаться.

Дева

Этот месяц не подходит для экспериментов, инвестиций, запуска новых проектов. Такие начинания скорее всего закончатся неудачей. Однако повседневные траты будут приятными и полезными. Не экономьте на здоровье и детях.

Весы

Октябрь – хороший месяц для поиска новой работы и дополнительных источников заработка. Звезды рекомендуют вам обязательно соглашаться на деловые поездки, командировки, семинары. Можно попробовать поехать на заработки в другой город или страну. Главное – не сидеть на месте.

Скорпион

Первая неделя октября будет неудачной в плане финансов. В этот период нужно опасаться обмана мошенников или покупки некачественного товара. Вторая половина месяца будет более удачной и позволит отложить заначку.

Стрелец

Благодаря душевному подъему и приливу сил Стрельцы смогут решить проблемы, которые раньше казались неодолимыми. На работе вы покажете небывалую трудоспособность, которую обязательно вознаградит начальство. Очень важно в октябре не слушать ничьих советов и не позволять никому влиять на ваши траты.

Козерог

Читайте такжеВлад Росс рассказал, кого этой осенью ждет прорыв в карьере, а кого - провалДо середины месяца лучше не браться за новые начинания и не совершать покупки, а разобраться с текущими делами. Обязательно нужно вернуть все долги и выплатить кредиты. С 18 октября можно покупать бытовую технику и электронику.

Водолей

Это идеальный месяц для совместной работы, открытия семейного бизнеса или работы над общим проектом. Залог успеха в октябре состоит в хороших отношениях с коллегами. Вашим главным врагом в этом месяце будет зависть. Не сравнивайте себя с другими и не завидуйте чужим успехам, иначе не дождетесь собственных.

Рыбы

Звезды рекомендуют вам умерить аппетит и быть менее расточительными. Бойтесь своих желаний, как говорится в известной пословице. Вы рискуете потратить гораздо больше денег, чем можете себе позволить. При чем ваши покупки не принесут вам пользы. Перед походом в магазин составьте список необходимого и не покупайте ничего лишнего.

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Автор: Екатерина Пулатова