В ближайшее время проблемы начнут валиться буквально со всех сторон.

Тарологи составили гороскоп на ближайшие дни и рассказали, что представителей трех знаков Зодиака настигнет бумеранг. Им придется расплачиваться за свои поступки, будет несладко. Кому готовиться к проблемам - читайте ниже.

Лев

Карты Таро сулят Львам большие неприятности. Вам придется столкнуться с жестокой реальностью и осознать, что за некоторые поступки нужно платить. И если ранее вы беспечно плыли по течению и не думали о последствиях, то теперь от кармы не скрыться.

Не пытайтесь перекладывать ответственность на других. Несите наказание за свои поступки и постарайтесь сделать так, чтобы такие ошибки больше не повторялись. Если же вы снова будете поступать не по совести, то вскоре проблем станет еще больше.

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Весы

Весы, как считают тарологи, могли наговорить очень много лишнего. И теперь вам придется отвечать за фразы, которыми вы разбрасывались ранее. Кто-то затаил на вас обиду и очень ждет удачной возможности для мести.

Постарайтесь зарыть топор войны и помириться со всеми, кого вы могли обидеть. Если же вы продолжите упрямиться, ситуация накалится до предела. Едва ли вам нужны громкие скандалы, не играйте с огнем.

Водолей

Карты Таро считают, что Водолеи едва ли догадываются о том, почему все так боятся бумеранга судьбы. Однако в ближайшие дни все изменится. Они могут узнать, почему расплачиваться за ошибки так неприятно и сложно.

Примите все удары судьбы с достоинством. Да, вам действительно будет несладко. Однако это должно научить вас тому, что неправильные поступки всегда ведут к плохим последствиям.

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