Карты таро пророчат им бурную личную жизнь.

Таролог рассказала о трех знаках Зодиака, чьи представители летом будут купаться в любви. В ближайшие три месяца они смогут познакомиться с теми, кто кардинально изменит их жизни. Внутри будут бабочки, а настроение будет очень игривое.

Лев

Львам карты таро показали очень мощную и многозначную карту - Колесницу. Колесница - карта, символизирующая движение вперед, достижение целей и контроль над ситуацией. Она может указывать на возможность встречи с кем-то новым или на развитие романтических отношений.

Таролог уточнила, что знакомство может произойти на каком-то мероприятии, связанном с работой. Возможно, это будет командировка. Не стоит противиться чувствам, которые возникнут почти сразу.

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Скорпион

Скорпионам выпала карта Любовники. Эта карта является символом влюбленности, страсти и гармонии в отношениях. Она может указывать на встречу с потенциальным партнером или на развитие глубоких эмоциональных связей.

Если речь идет о людях, которые давно состоят в отношениях, то у них могут возродиться чувства, или этим летом они поймут, что человек рядом с ними - их судьба.

Рыбы

Рыбам на лето карты таро показали Шестерку чаш. Эта карта относится к прошлым воспоминаниям, детству и ностальгии. В контексте влюбленности она может указывать на встречу с кем-то из прошлого или на встречу с кем-то, с кем у вас есть эмоциональная связь.

Возможно, Рыбы пересекутся со своими бывшими партнерами, и чувства вспыхнут с новой силой. С этим нужно быть максимально осторожными, поскольку бывшие не зря остались в прошлом.

Напомним, жизнь этих знаков Зодиака круто поменяется с июня.

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