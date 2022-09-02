Большинство людей не могут самостоятельно составить себе правильный рацион питания. Поэтому на помощь пришли астрологи, которые рассказали, что нужно есть на завтрак, обед и ужин разным знакам Зодиака.
Что должен есть Овен на завтрак, обед и ужин
По утрам Овнам лучше питаться легкой едой. Им идеально подойдет омлет или овсяная каша. Обед можно сделать более плотным. Например, на первое съесть суп, а на второе - мясо с гарниром. Ужин лучше отдать врагу, чтобы не набирать лишние кило. Шутка, конечно. На ужин Овнам рекомендуется есть салаты, а за час до сна выпить стакан теплой воды.
Что должен есть Телец на завтрак, обед и ужин
Тельцам на завтрак идеально пойдет фруктовый салат или запеканка. Так вы сможете запастись энергией до обеда. А вот днем вам рекомендуется плотненько поесть - суп или борщ, кусочек хлеба, мясо или рыба. На ужин можете съесть легкий салат из свежих овощей и зелени. Только вот сладости и копчености Тельцам противопоказаны.
Что должны есть Близнецы на завтрак, обед и ужин
От бутербродов Близнецам стоит отказаться. Их лучше заменить на свежевыжатый сок. Не пренебрегайте морковью, брокколи, цветной капустой, яблоками и свеклой. Пробуйте совмещать эти продукты. На обед можете порадовать себя чем-то сладеньким, но небольшим кусочком. На ужин смело кушайте творог с бананом и медом, например.
Что должен есть Рак на завтрак, обед и ужин
На завтрак вам лучше отказаться от жирных блюд. Можете съесть горячий бктерброд с ветчиной и сыром, но без майонеза. На обед вам идеально подойдет продукция водной стихии - рыба. Ужин должен быть не острым, так как у Раков часто бывает изжога.
Что ест по знаку Зодиака Лев
Львы - это хищники, которые не могут прожить без мяса. Но на завтрак лучше съесть блинчики или молочную кашу. В обед порадуйте себя кусочком тортика или конфетками. Но не забывайте о главном - мясо с гарниром. Также вам рекомендуется есть супы, чтобы не было гастрита. На ужин вам подойдет салат и рыбный стейк.
Что едят по знаку Зодиака Девы
На завтрак вам рекомендуется съесть омлет с сыром и ветчиной. Но перед ним обязательно выпейте стакан воды с лимоном. На обед можете съесть запеченные овощи на гриле, например. В качестве перекуса кушайте орехи и сухофрукты. На ужин можете съесть тарелку легкого супа с фрикадельками или уху.
Что едят по знаку Зодиака Весы
Весам не нужно много кушать, чтобы не перегружать свой организм. На завтрак ешьте йогурт, например. Затем можете съесть яблоко. В обеденное время лучше выбирать более плотные блюда - мясо или рыба с гарниром. Не забывайте, что вам нужно кушать и жидкие блюда. На ужин порадуйте себя запеканкой или полезным десертом.
Огненные продукты для Скорпиона
Скорпион - это огненный знак Зодиака, который обожает острую пищу. Но на завтрак от нее лучше отказаться в пользу чего-то более полезного. А вот на обед можете заказать себе суперострую пасту с морепродуктами. Ужин также может быть пикантным. А вот от молочку вам лучше не употреблять.
Что едят по знаку Зодиака Стрельцы
На завтрак вам идеально подойдет блюдо из хлопьев и молока. Также можете сделать себе бутерброд с хумусом и авокадо. На обед съешьте телятину, от свинины лучше отказаться. Ужин может быть плотным. Например, мясо и салат. Если вам по душе больше рыба, тогда ешьте ее. Рыбу можно запечь с сыром и лимоном в духовке.
Что едят по знаку Зодиака Козероги
На завтрак предпочтительнее выбрать фрукты и творог. Через несколько часов можете съесть орешки или сухофрукты. На обед порадуйте себя фаршированным перцем или голубцами. Так вы получите заряд бодрости на весь день. А вот на ужин лучше съесть сырники, например.
Что должен есть Водолей на завтрак, обед и ужин
Водолеи - это очень занятые люди, которым нужно многое успеть. Поэтому на приготовление еды они не тратят много времени. На завтрак вам подойдут мюсли, на обед - легкий и быстрый суп, а вот на ужин стоит съесть мясо и салат.
Что должны есть Рыбы на завтрак, обед и ужин
Рыбам противопоказаны сладости. Поэтому тортики, конфеты и сахар стоит исключить из вашего рациона. Лучше замените это на мед. Так как Рыбы не любят завтракать, вам будет достаточно выпить чай или кофе с галетной диетической печенькой. А вот обед должен быть сбалансированным. На ужин можете сделать себе все что угодно. Главное не есть перед сном.