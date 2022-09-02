Также вы узнаете, какие продукты противопоказаны знакам Зодиака.

Большинство людей не могут самостоятельно составить себе правильный рацион питания. Поэтому на помощь пришли астрологи, которые рассказали, что нужно есть на завтрак, обед и ужин разным знакам Зодиака.

Что должен есть Овен на завтрак, обед и ужин

По утрам Овнам лучше питаться легкой едой. Им идеально подойдет омлет или овсяная каша. Обед можно сделать более плотным. Например, на первое съесть суп, а на второе - мясо с гарниром. Ужин лучше отдать врагу, чтобы не набирать лишние кило. Шутка, конечно. На ужин Овнам рекомендуется есть салаты, а за час до сна выпить стакан теплой воды.

Что должен есть Телец на завтрак, обед и ужин

Тельцам на завтрак идеально пойдет фруктовый салат или запеканка. Так вы сможете запастись энергией до обеда. А вот днем вам рекомендуется плотненько поесть - суп или борщ, кусочек хлеба, мясо или рыба. На ужин можете съесть легкий салат из свежих овощей и зелени. Только вот сладости и копчености Тельцам противопоказаны.

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Что должны есть Близнецы на завтрак, обед и ужин

От бутербродов Близнецам стоит отказаться. Их лучше заменить на свежевыжатый сок. Не пренебрегайте морковью, брокколи, цветной капустой, яблоками и свеклой. Пробуйте совмещать эти продукты. На обед можете порадовать себя чем-то сладеньким, но небольшим кусочком. На ужин смело кушайте творог с бананом и медом, например.

Что должен есть Рак на завтрак, обед и ужин

На завтрак вам лучше отказаться от жирных блюд. Можете съесть горячий бктерброд с ветчиной и сыром, но без майонеза. На обед вам идеально подойдет продукция водной стихии - рыба. Ужин должен быть не острым, так как у Раков часто бывает изжога.

Что ест по знаку Зодиака Лев

Львы - это хищники, которые не могут прожить без мяса. Но на завтрак лучше съесть блинчики или молочную кашу. В обед порадуйте себя кусочком тортика или конфетками. Но не забывайте о главном - мясо с гарниром. Также вам рекомендуется есть супы, чтобы не было гастрита. На ужин вам подойдет салат и рыбный стейк.

Что едят по знаку Зодиака Девы

На завтрак вам рекомендуется съесть омлет с сыром и ветчиной. Но перед ним обязательно выпейте стакан воды с лимоном. На обед можете съесть запеченные овощи на гриле, например. В качестве перекуса кушайте орехи и сухофрукты. На ужин можете съесть тарелку легкого супа с фрикадельками или уху.

Что едят по знаку Зодиака Весы

Весам не нужно много кушать, чтобы не перегружать свой организм. На завтрак ешьте йогурт, например. Затем можете съесть яблоко. В обеденное время лучше выбирать более плотные блюда - мясо или рыба с гарниром. Не забывайте, что вам нужно кушать и жидкие блюда. На ужин порадуйте себя запеканкой или полезным десертом.

Огненные продукты для Скорпиона

Скорпион - это огненный знак Зодиака, который обожает острую пищу. Но на завтрак от нее лучше отказаться в пользу чего-то более полезного. А вот на обед можете заказать себе суперострую пасту с морепродуктами. Ужин также может быть пикантным. А вот от молочку вам лучше не употреблять.

Что едят по знаку Зодиака Стрельцы

На завтрак вам идеально подойдет блюдо из хлопьев и молока. Также можете сделать себе бутерброд с хумусом и авокадо. На обед съешьте телятину, от свинины лучше отказаться. Ужин может быть плотным. Например, мясо и салат. Если вам по душе больше рыба, тогда ешьте ее. Рыбу можно запечь с сыром и лимоном в духовке.

Что едят по знаку Зодиака Козероги

На завтрак предпочтительнее выбрать фрукты и творог. Через несколько часов можете съесть орешки или сухофрукты. На обед порадуйте себя фаршированным перцем или голубцами. Так вы получите заряд бодрости на весь день. А вот на ужин лучше съесть сырники, например.

Что должен есть Водолей на завтрак, обед и ужин

Водолеи - это очень занятые люди, которым нужно многое успеть. Поэтому на приготовление еды они не тратят много времени. На завтрак вам подойдут мюсли, на обед - легкий и быстрый суп, а вот на ужин стоит съесть мясо и салат.

Что должны есть Рыбы на завтрак, обед и ужин

Рыбам противопоказаны сладости. Поэтому тортики, конфеты и сахар стоит исключить из вашего рациона. Лучше замените это на мед. Так как Рыбы не любят завтракать, вам будет достаточно выпить чай или кофе с галетной диетической печенькой. А вот обед должен быть сбалансированным. На ужин можете сделать себе все что угодно. Главное не есть перед сном.

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