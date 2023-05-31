В личной жизни у них назревают сложности.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в июне этого года могут остаться без второй половинки. Им грозит разрыв отношений из-за их характера.

Весы

Весы попали в этот список не просто так. Это люди, которые не понимают, что другим нужно личное пространство. Они хотят все время находиться рядом, все контролировать, быть в курсе всех событий. Их вторую половинку это может раздражать, так как она не чувствует, что в их отношениях есть доверие. Весы часто ведут себя токсически по отношению к другим, ущемляя их права и свободу. Поэтому в июне у них состоится серьезный разговор с партнером, который может закончится расставанием.

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Рыбы

Рыбы - это очень эмоциональный знак Зодиака. Они принимают решения молниеносно, не пытаясь взглянуть правде в глаза. Вот что им показалось на первый взгляд, то они и считают правдой. Однако порой им все же полезно снимать розовые очки. В июне они могут сделать поспешные выводы о какой-то ситуации, закатить скандал своему партнеру, который и приведет к необратимым последствиям. Позже вы пожалеете о своем поведении, но уже может быть поздно. Поэтому думайте заранее о том, что вы делаете.

Напомним, три знака Зодиака вскоре сделают рывок в карьере.

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