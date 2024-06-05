Два знака Зодиака упадут на самое дно в июне: кто попал в 'черный список'

Астрологи назвали два знака Зодиака, на которых свалятся сплошные проблемы уже в этом месяце. По их словам, им крайне не повезет, а выбраться из передряги им будет очень сложно.
Близнецы
Судьба поставит Близнецов перед очень серьезным выбором. Часто представители этого зодиакального созвездия совершают поступки в ущерб себе, но только ради того, чтобы кому-то сделать лучше. Часто это играет с ними злую шутку. Так может произойти и в этот раз.
Если вы не начнете ставить себя на первое место, то рискуете упасть на самое дно. Череда проблем может даже вогнать вас в депрессию. Подумайте, стоит ли эта игра свеч. Полагайтесь на свою интуицию, так как она укажет вам правильный путь.
Водолей
У Водолеев также намечается череда проблем, которая может выбить почву из-под их ног. Вам будет казаться, что все в этом мире против вас. Постарайтесь не поддаваться панике и подумать о том, как улучшить ситуацию. Возможно, вам стоит уединиться и побыть наедине со своими мыслями, понять, в каком направлении двигаться дальше.
Не слушайте советы посторонних, потому что среди них могут быть люди, которые вам завидуют. Они не пожелают вам ничего хорошего. Руководствуйтесь только своим умом.