Им придется очень несладко в ближайшее время.

Астрологи назвали два знака Зодиака, в жизни которых активизируются враги, а еще могут добавиться новые. Им стоит быть очень осторожными, так как любое слово или поступок могут быть использованы против них.

Близнецы

Самый худший враг - друг в овечьей шкуре. Присмотритесь к своему окружении, ведь среди ваших близких людей есть тот, кто совсем не желает вам всего самого лучшего. Скорее всего, этот человек очень вам завидует, поэтому пытается вставлять палки в колеса исподтишка.

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Конечно, вычислив его, вам будет не по себе, ведь вы доверяли ему. Однако чем раньше вы это сделаете, тем лучше будет для вас. Избавьтесь от токсичных людей, с которыми у вас возникают одни проблемы. Тогда вам станет легче жить.

Рыбы

Рыбы - это знак Зодиака, который привык пользоваться другими. Вероятно, ваше окружение уже поняло на что вы способны. Такое отношение никому не понравится, поэтому они могут ответить вам так же. Это необязательно будет какая-то масштабная подстава, но вы запомните это на всю жизнь. Воспринимайте это как опыт и сделайте работу над ошибками, чтобы больше их не повторять.

Кроме того, не стесняйтесь просить прощения, если осознаете свою неправоту. И делайте больше добрых поступков, они вернутся к вам бумерангом.

Напомним, ото двух знаков Зодиака вскоре отвернутся все вокруг.

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