Звезды сулят им сложный период.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых 9 и 10 марта будут не самыми лучшими днями. По их словам, выходные для этих знаков будут депрессивными.

Рак

У Раков может наблюдаться апатия, нежелание что-либо делать, стресс... Из-за этого у вас все может валиться с рук. Звезды говорят, что вам стоит гнать от себя плохие мысли, потому что они только будут разрушать вас изнутри, а как следствие и портить ваши отношения с окружающими.

Видео дня

Избежать конфликтов не удастся. Вы часто показываете свой характер, однако вам стоит научиться себя контролировать.

Стрелец

У Стрельцов наступает период, когда они могут сами разрушить свое счастье. Есть риск, что вы расстанетесь со своим партнером. Возможно, вы и не видели будущего с этим человеком, но разрыв все равно будет болезненным. Вам нужно научиться экологично расставаться с людьми, без истерик и выяснения отношений.

Помните, что впереди вас ждет только лучшее, а плохое старое еще никому счастья не приносило. Думайте о себе.

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