Карты Таро советуют Близнецам внимательно осмотреться.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 августа. Девы сумеют сжечь все мосты в прошлое, это позволит им расправить крылья. А Тельцам стоит готовиться к неприятностям, их мечты могут оказаться лопнувшим мыльным пузырем. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на субботу.

Овен

Овнам можно устроить для себя мини-детокс. Откажитесь от жирной пищи и лени, отключите телефон и займитесь йогой. Это поможет вам упорядочить свои мысли и "поймать" позитивную энергию.

Телец

Тарологи сулят Тельцам непростой день. В один момент все ваши планы и мечты могут разбиться, словно хрупкая игрушка из стекла. Это принесет неприятные эмоции, постарайтесь с ними справиться без истерик.

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Близнецы

Карты Таро советуют Близнецам внимательно осмотреться. Рядом с вами находится человек, который остро нуждается в вашей помощи. Не игнорируйте того, кто ждет от вас совета и поддержки.

Рак

В субботу Ракам не стоит торопить события. Постарайтесь не думать о проблемах и отложите все важные дела. Вам нужно немного "заземлиться" и расслабиться.

Лев

Тарологи сулят Львам приятные эмоции. Вы будете радоваться и веселиться. Возможно, вы узнаете, что в вашей семье грядет пополнение.

Дева

26 августа Девы сумеют оставить весь негатив в прошлом. Сжигайте мосты и не бойтесь прекращать отношения с людьми, которые приносят лишь огорчение. У вас все получится, вы будете очень рады, когда попрощаетесь со всем плохим.

Весы

В этот день Весам стоит проявить максимальную осторожность. Не подпускайте близко к себе незнакомцев и людей, которые не вызывают доверия. Держите на расстоянии всех, кто попытается узнать ваши тайны.

Скорпион

26 августа Скорпионам стоит проявить всю силу своего характера. Не позволяйте окружающим навязать вам какие-то мысли. Верьте только себе и не станьте жертвой манипуляций.

Стрелец

Стрельцы будут веселиться и забудут обо всех делах. Позвольте себе такую роскошь, однако не ныряйте в омут с головой. Сохраните разум трезвым и не позволяйте приключениям слишком вас увлечь.

Козерог

Тарологи считают, что Козероги могут кардинально изменить свою жизнь. Рискните и у вас все получится. Самое главное - не сомневайтесь в своих силах.

Водолей

Водолеи получат мистический знак. Вам будет казаться, что на некоторые события точно влияет что-то свыше. Не пытайтесь доказать обратное, примите ситуацию как данность.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам хорошие новости. Вы можете поговорить с человеком, который "выпал" из вашей жизни, но вы по нему скучали. Не стыдитесь своих эмоций, говорите обо всем честно.

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