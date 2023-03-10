Раков ждет небольшое разочарование.

Карты Таро сулят на 11 марта неожиданный подарок и большую радость для Дев, а вот Стрельцам стоит быть осторожнее. В субботу этот знак могут сильно обидеть и поругать на работе. Что судьба приготовила именно вам - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнов может бросать из стороны в сторону. Этот день может принести как небывалое везение, так и провал по всем фронтам. Не бойтесь трудностей, смело боритесь с ними и не жалейте сил.

Телец

Тельцам стоит держать себя в руках. Вам лучше отказаться от соблазнов и импульсивных решений. Этому знаку лучше начать бороться со своей ленью и анализировать свои поступки.

Видео дня

Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам спокойствие. Вы сможете расслабиться и насладиться тем, что в вашей жизни появилась стабильность. Не торопитесь взваливать на себя дела.

Рак

11 марта Раков ждет небольшое разочарование. Пришло время понять, что не всегда все получается именно так, как вы хотите. Однако если Раки постараются, они все равно добьются своего.

Лев

Львы рискуют нарваться на конфликт из-за своих высоких требований к окружающим. Порой нужно спуститься с небес на землю и умерить свой гнев. Карты Таро советуют Львам избегать конфликтов, они вам не нужны.

Девы

Дев ждет неожиданный подарок. Возможно, это будет что-то материальное. Но есть шанс, что подарком окажется удачная возможность решить все свои проблемы без особых усилий.

Весы

11 марта Весы рискуют пострадать из-за своего лицемерия. Порой вы можете быть двуличными, что могут заметить другие люди. Рано или поздно это приведет к большому скандалу.

Скорпион

В субботу Скорпионов ждет успех. Вы можете получить бонус от начальства или удачно решить конфликт, который давно вас беспокоил. Не бойтесь, в этот день вам повезет во всем.

Стрелец

Стрельцам стоит быть максимально осторожными. На работе могут заметить любую вашу оплошность. Сосредоточьтесь на важном и не отвлекайтесь на пустые разговоры, иначе вас ждет нагоняй от руководства.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам перемены. Вы сможете осуществить то, что давно не решались сделать. Рискуйте, в этот день удача вам улыбнется.

Водолей

Водолеев ждет грубый разговор. Возможно, вам придется повысить голос и дать отпор тому, кто давно нарушает ваши границы. Обидчиков нужно ставить на место.

Рыбы

Рыбам стоит проявить интуицию. Возможно, в этот день вы сможете разгадать чью-то тайну или распутать клубок интриг, который за вашей спиной плел друг. Не прощайте лгунов.

Напомним, ранее астрологи назвали лучшую свекровь по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: