В субботу Вселенная даст Овнам какой-то знак, подсказку.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 23 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Девы рискуют спровоцировать конфликт, а Стрельцы будут радоваться собственному успеху. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

В субботу Вселенная даст вам какой-то знак, подсказку. Возможно, вы увидите пророческий сон или произойдет какое-то событие, которое станет толчком к "озарению". Это может быть любая мелочь, например, яблоко, упавшее на голову Исааку Ньютону.

Телец

В этот день вы склонны ложно оценивать слова и поведение окружающих, поэтому звезды советуют не спешить с выводами и принятием решений. Подождите, пока наступит ясность, сейчас ваше представление о ситуации искажено из-за недостатка информации и нестабильности эмоционального фона.

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Близнецы

Хотите "залечь на дно" и спрятаться от всего мира? Так и сделайте! Лучше отказаться от общения вовсе, чем делать это через силу. Никаких событий, которые потребуют вашего непременного участия, сегодня не ожидается.

Рак

Много воздуха, пространства и солнечного света - вот, что нужно вам сегодня! Отправляйтесь на природу, насладитесь яркими красками ранней осени и пронзительной голубизной неба. Позвольте себе "пропитаться" теплом и солнцем не только телесно, но и душевно.

Лев

Оставайтесь в курсе событий, не "выпадайте" из жизни и держите руку на пульсе. Сегодня поступит важная информация и обстоятельства сложатся таким образом, что принимать решение и начинать действовать нужно будет немедленно.

Дева

Пришло время разобраться в отношениях с кем-то из ближайшего окружения, прояснить все недоразумения и расставить все точки над "i". Если собирать недовольство и дальше, конфликта не избежать.

Весы

Сегодня стоит занять выжидательную позицию и не торопить события. Если побежите "впереди поезда", ничего не добьетесь. Риск опоздать в этот день равен нулю, а вот совершить ошибку в ненужной спешке - невероятно высок.

Скорпион

День благоприятен для знакомств. Вы сможете обзавестись единомышленниками, наладить полезные деловые связи и просто получить удовольствие от общения. А одинокие представители знака могут именно сегодня встретить свою любовь.

Стрелец

День подходит для реализации креативных идей, новаторского подхода к делам. Творческая энергия бьет ключом, а ваша настойчивость и оптимизм помогут во всех начинаниях. Кроме того, вы сможете привлечь единомышленников, которые тоже "загорятся" вашими идеями.

Козерог

Будьте внимательны к тем, за чьи поступки вы так или иначе несете ответственность - к подчиненным, детям (особенно, если они уже вошли в "замечательный" подростковый возраст). Если кто-то из этих людей допустит ошибку, она обойдется дорого, в том числе и вам.

Водолей

Сегодня слово - ваше главное и самое сильное оружие. Убедить, договориться, поставить на место обнаглевшего знакомого... Ваши красноречие и дипломатичность помогут вам сделать это легко и без лишних стрессов.

Рыбы

В субботу вы сможете получить настоящее удовольствие от жизни, если сами себе не помешаете. Наслаждайтесь даже самыми простыми вещами, незначительными положительными событиями, в конце концов тем, что вы наделены способностью все это видеть, слышать, чувствовать! Будьте благодарны судьбе за все, что у вас есть, и она не обойдет вас Своей милостью и впредь. А вздумаете жаловаться и хандрить - узнаете на собственном опыте, что бывает и хуже.

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