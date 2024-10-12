Для Овнов астролог подобрала свекольный салат, а для Львов - курицу тандури.

Астролог Присцила Лима де Шарбоньер из Лондона назвала блюдо, которое может выступать в качестве символа для каждого из знаков Зодиака, пишет bhg.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

"Карта рождения - это сложный план человека, который может дать представление о наших предпочтениях в еде. Энергии планет и знаков, наиболее значимых в вашей карте, влияют на продукты, к которым вы тяготеете, как вы питаетесь и испытываете удовлетворение", - отметила астролог.

Овен - свекольный салат

Представители знака Овен спонтанны, энергичны и смелы. По словам астролога, они часто тяготеют к горькой и острой пище, листовой зелени, свекле и другим красным овощам. Она рекомендовала Овнам попробовать в качестве своего особого блюда свекольный салат.

Телец - паста с соусом песто

Тельцы надежны, устойчивы и вместе с тем очень чувственны. Как отметила астролог, их энергию способны гармонизировать углеводы, цитрусовые и сырые продукты. Потому наиболее выигрышным вариантом для Тельцов Шарбоньер назвала именно итальянскую кухню.

Близнецы - сэндвич с арахисовым маслом и желе

Близнецы универсальные во всем. Они легко приспосабливаются к любым жизненным обстоятельствам и так же легко находят общий язык со всеми. Кроме того, как объяснила астролог, представители данного знака, тяготеют к разнообразию вкусов, сэндвичам, азиатской еде и тем блюдам, которые можно быстро приготовить.

Рак - зеленый смузи

Раки заботливые и сентиментальные представители Зодиака. По словам Шарбоньер, их энергию усиливают листовые овощи и травы с соленым вкусом. Идеальным выбором для них будет сельдерей, капуста, салат и шпинат. Еще хорошее здоровье и удовлетворение им принесут "любая еда для комфорта и медленное приготовление".

Лев - курица тандури

Львы харизматичны и страстны. Они часто предпочитают острую пищу с добавлением лука, чеснока, имбиря и редиса. По словам астролога, им прекрасно подойдет ближневосточная или марокканская диета.

Дева - паэлья

Представители знака Дева заботливые и внимательные. Они очень любят наслаждаться разнообразными вкусами одновременно. Грибы, помидоры, сыр, вареный лук и мясо хорошо сочетаются с их энергией, отметила астролог. А удовлетворение и хорошее здоровье принесет Детальный и тщательный выбор блюд.

Весы - французские макароны

Весы сбалансированные и дипломатичные. Они буквально жаждут изысканности, насыщенности и баланса. Как отметила Шарбоньер, французская кухня - это естественный выбор для Весов.

Скорпион - чили

Скорпионы притягательные и эмоциональные. Им подойдет богатые блюда, полные вкуса и содержания, которые насытят их энергию сполна, рассказала астролог. Чем интенсивнее вкусы, тем лучше для них.

Стрелец - яблочный пирог

Стрельцы авантюрны, свободолюбивы и игривы. По словам Шарбоньер, со Стрельцом ассоциируется сладкий вкус - от нецитрусовых фруктов до изысканных десертов. Особенно их энергию подпитывают необработанные источники сахара и полезных жиров.

Козерог - запеченные бобы

Козероги надежны, выносливы и решительны. Шарбоньер заявила, что чувствовать себя энергичными им помогут богатые клетчаткой продукты - бобовые, огурцы, ежевика, малина, клубника и льняные семена. Традиционные западные блюда или классическая домашнняя кухня - их выбор.

Водолей - суп из батата

Рожденные под знаком Водолей независимы, оригинальны и открыты. Они чувствуют себя лучше всего с легкоусвояемой пищей с экспериментальными и необычными ингредиентами. По словам астролога, идеальным вариантом для лих будет вегетарианская диета с простыми углеводами, тушеными овощами и супами.

Рыбы - суши

Рыбы интуитивны и эмпатичны. Как отметила Шарбоньер, отличным вариантом для них будут средиземноморская диета или японская кухня. Оливковое масло, овощи, салаты и морепродукты поспособствуют их здоровью, добавила астролог.

Вас также могут заинтересовать новости: