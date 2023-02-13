Новая неделя принесет шанс разбогатеть.

С 13 по 19 февраля только три знака Зодиака смогут улучшить свое материальное положение. К ним деньги так и липнут. Кто же эти счастливчики - читайте в финансовом гороскопе ниже.

Близнецы

Астрологи считают, что у Близнецов появятся шальные деньги. Они могут получить наследство от очень дальнего родственника или же им попросту подвернется удачная возможность быстро подзаработать.

Не стоит жадничать и прятать все деньги под подушку. Близнецам стоит решиться на глобальные покупки и побаловать себя чем-то по-настоящему дорогим.

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Весы

Удача улыбнется Весам. Они смогут грести деньги лопатой всю неделю. Вам будут отдавать все долги, выписывать премии и даже, возможно, дарить деньги просто так. Не стоит стесняться, принимайте все подарки судьбы с радостью.

Однако не забывайте, что счастьем, особенно материальным, стоит делиться с близкими. Устройте роскошный ужин и пригласите свою семью, угостите родственников дорогим вином и вы поймете, что теплая беседа в кругу самых близких радует куда больше денег.

Рыбы

Астрологи считают, что на этой неделе деньги будут липнуть к Рыбам. Они получат щедрое вознаграждение за свои труды. Помимо этого, в ближайшие дни Рыбам могут сделать выгодное предложение, от которого не стоит отказываться.

По мнению астрологов, Рыбам стоит обратить внимание на то, достаточно ли они тратят на свою вторую половинку. Возможно, вы хвастаетесь своим богатством, но при этом не готовы им делиться. Это нужно срочно исправлять.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака добьются небывалого успеха на работе.

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