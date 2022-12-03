Когда повезет Стрельцу и какие события ждут представителей знака в 2023 году - узнайте в материале УНИАН.

Эксперты по эзотерике считают, что в будущем году жизнь Стрельца ускорится - придется быстро решать множество вопросов. Стресса будет предостаточно, главное - научиться быстро с ним справляться. УНИАН расскажет, что ждет Стрельца в 2023 году и как с этим справиться.

Гороскоп любви на 2023 год

У одиноких Стрельцов будет много шансов найти себе вторую половину, если они снизят ожидания и перестанут быть такими требовательными по отношению к противоположному полу. Вы сможете обрести счастье и вдохновить своего партнера на подвиги, если немного снизить планку и научитесь терпеливости.

Представители знака, у которых уже есть семья или отношения, рискуют ввязаться в треугольники. На первом месте у вас будет работа и собственные интересы, поэтому вам покажется, что партнер недостаточно времени вам уделяет. Найдется другой, более внимательный, но подумайте - стоит ли игра свеч, и готовы ли вы попрощаться со своей половинкой ради другого человека.

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Гороскоп карьеры на 2023 год

Огненным Стрельцам астрологи советуют задуматься о том, чтобы начать свой собственный проект или развивать творческие способности. Идей будет много, как и возможностей, главное - не упустить ни одну из них. Также рекомендуется вкладывать финансы в то, что, по вашему мнению, сможет принести доход - руководствуйтесь интуицией, но не забывайте о здравомыслии, избегая объективно сомнительных мероприятий.

Стрельцы, которые ищут работу, должны в первую очередь смотреть на вид занятости, а не на размер вознаграждения - убедитесь в том, что деятельность вам действительно нравится и только потом соглашайтесь на нее. Финансовая мотивация - это важно, но если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, надолго вдохновения не хватит.

Гороскоп здоровья на 2023 год

Ваше тело - то, на что стоит обратить внимание в 2023 году. Если вам хочется поправиться или похудеть - смело занимайтесь этим вопросом. Также положительными будут косметические изменения - удаление родинок, увеличение губ, исправление любых недостатков внешности. Также астрологи советуют обратить внимание на зубы, так что, найдите хорошего стоматолога и запишитесь к нему. Следите за гигиеной рта и вовремя лечите кариес, чтобы не усугубить ситуацию.

От большого количества стресса может развиться бессонница. Проблемы на работе или в личной жизни приведут к головным болям, депрессии и апатии. Не доводите себя до состояния изнеможения - практикуйте медитации или нетрадиционную медицину, чтобы удерживать эмоциональное состояние в норме.

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