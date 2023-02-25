Экстрасенс заметил, что наиболее обостренной ситуация будет 1 и 2 марта.

Известный экстрасенс Роман Шептицкий сделал прогноз касательно ситуации на фронте в период с 27 февраля по 5 марта. Он утверждает, что наиболее обостренными будут среда и четверг. Тогда захватчики будут продумывать коварные планы по тому, какой бы нанести удар по мирным украинцам.

"Среда показывает аркан дьявола и аркан влюбленных. Враг в какой-то степени может быть где-то сбит с толку тем, что они не получают того, чего хотели. Они уже не понимают как и чем оправдывать их поражения. Они могут оправдывать только тем, что они еще даже не начинали. Дьявол символизирует врага, который думает как бы напакостить, как сделать хуже, как создать какую-то беду. Поэтому среда у нас идет с восклицательными знаками. Это как раз первый день весны", - сказал экстрасенс.

Как уточнил Шептицкий, оккупанты хотят нанести удар максимально неожиданно для украинцев, поэтому выжидают наиболее выгодного дня.

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"В четверг тоже должен быть повышенный знак внимания. Это второй самый острый день в течение недели, но планы врага озвучены. Пусть они не сбудутся, но не всегда получается отвести самые ужасные сценарии. Они себе поставили цель - захватить Донецкую и Луганскую область до конца марта. Поэтому они разведывают, посылают каких-то "засланных казачков", - резюмировал Шептицкий.

Напомним, ведьма-некромант ответила, как и когда умрет Путин.

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